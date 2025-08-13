Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile, evlatlarımızın kimlik kazandığı güvenli bir çatıdır. Aile güçlü olduğunda birey öz güven kazanır. Mahalle güven verir, toplum istikrar bulur. Bu inançla aile yapımızı güçlendirecek, aile değerlerimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık" dedi.

Bartın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sosyal politikaları hayata geçirdiklerini söyleyerek başlayan Bakan Göktaş, "Çocuğun üstün yararı, yaşlı ve engellilerin aktif yaşamı, kadınların güçlendirilmesi başta olmak üzere her alanda koruyucu, önleyici, güçlendirici anlayışı destekliyoruz. Bu anlayışla Bartın'da da birçok hizmeti hayata geçirdik. Son 23 yılda Bartın'da toplam 46,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve hizmetlerimizin tutarı 2,8 milyar liradır. Bu kapsamda bir sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. ASYA personelimizle 2017 yılından bu yana hane ziyaretlerimizin sayısı 26 bin 359 olmuştur ve bu konuda vatandaşlarımıza gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz. İki aile destek merkezimizle kadınların, gençlerin, çocukların eğitim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri yürütüldü. Çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu ortamlarda büyümelerine özellikle büyük önem veriyoruz. Çocuk bakım evinde 46 çocuğumuz bulunmaktadır. Diğer yandan sosyal ve ekonomik hizmetleriyle çocukların ailelerinin yanında kalmasına destek sağlıyoruz. Bartın'da 55 çocuk için destekler veriyoruz. 2012 yılından bu yana SED kapsamında 54,5 milyon lira kaynak aktardık" diye konuştu.

'AİLE GÜÇLÜ OLDUĞUNDA BİREY ÖZ GÜVEN KAZANIR'

Bakan Göktaş, Aile Yılı ve Terörsüz Türkiye hakkında konuşarak, şunları söyledi:

"Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile, evlatlarımızın kimlik kazandığı güvenli bir çatıdır. Aile güçlü olduğunda birey öz güven kazanır. Mahalle güven verir, toplum istikrar bulur. Bu inançla aile yapımızı güçlendirecek, aile değerlerimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve medya ile iş birlikleri kurarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ailelerin ekonomilerine destek olmak için çeşitli indirimler ve avantajlar sunuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında aile kurumunun önemini ön plana çıkardığımız etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda 25'i Bartın'da olmak üzere toplam 8 bin 394 etkinlik gerçekleştirdik. Doğum destek sistemini geliştirdik. Diğer yandan Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde pilot olarak başlatmıştık. İkinci fazını doğurganlığın en düşük olduğu illerle genişletmiştik. Bartın bu illerimizden biriydi. Bartın aynı zamanda yaşlı nüfusunun da yoğun olduğu illerimiz arasında. Şimdi ise Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizdeki gençlerimizin istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla 542'si Bartın'da olmak üzere 299 bin 421 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı. 3,8 milyon lirası Bartın'da olmak üzere toplam 2 milyar 555 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Diğer yandan 325 çift Bartın'da olmak üzere 146 bin 831 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunmayı sürdürüyoruz. Ziyaretimiz kapsamında 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızın emanetlerini korumak en büyük sorumluluğumuz. Her daim yanlarındayız. Bakanlık olarak, sosyal dayanışmayı güçlendiren politikalar hayata geçireceğiz."