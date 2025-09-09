Bakan Göktaş: 1 milyondan fazla kadına ulaştık (2)

'AİLE YAPIMIZ VE DEĞERLERİMİZ, BUGÜN CİDDİ SINAMALARLA KARŞI KARŞIYA'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir otelde düzenlenen Mardin Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı. Programda ayrıca Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve çok sayıda kişi katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, modern hayatın getirdiği değişimle insanların giderek yalnızlaştığını ifade ederek, "Kadim şehrimiz Mardin, binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, hoşgörünün simgesi olan bir şehrimizdir. Hiç şüphesiz bugün Mardin'i değerli kılan ve asırlara meydan okuyan medeniyetimizin izlerinin yaşatılmasında en büyük etken ailedir. Tarih boyunca aileye verdiğimiz önemin ve değerin en güzel tezahürü, Mardin'in sokaklarında yankılanan kardeşlik seslerindedir. Evlerinde yaşatılan misafirperverlik ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel zenginliklerindedir. Bu anlamda ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım, ailelerimizi güçlü tutmaktır. Fakat aile yapımız ve değerlerimiz, bugün ciddi sınamalarla karşı karşıyadır. Modern hayatın getirdiği değişimler aile yapımızı derinden etkiliyor. Demografik dönüşümler, dijitalleşme, zararlı akım ve alışkanlıklar aile yapısında belirgin değişimlere maalesef yol açıyor. Zayıflayan aile bağlarıyla, insanlar giderek yalnızlaşıyor ve hayatın zorlukları karşısında korunmasız hale geliyor. Bu anlamda aile kurumunu ve değerlerimizi korumak her zamankinden daha büyük bir sorumluluk arz ediyor. İşte bu bilinçle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 'ailemizi istikbalimiz' kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

153 BİN 416 KİŞİ, 'AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURDU

Göktaş, yeni evleneceklere kredi desteği sunulan Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 153 bin 416 kişinin başvurduğunu belirterek, "Ülkemizin dört bir yanında aileyi merkeze alan projeler, faaliyetler, etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda 31'i Mardin'de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 982 etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizin aile kurmalarını teşvik eden çalışmalarımız bu faaliyetlerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. 81 ilde yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek çiftlere destek olmaya devam ediyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimize yeni bir müjde daha verdi. 2026 Ocak ayı itibarıyla Fon kapsamında verdiğimiz kredi tutarımızı artırıyoruz. 18 ve 25 yaşlarındaki gençlerimiz için kredi miktarını 250 bin liraya, 26 ve 29 yaşlarındaki genç çiftlerimiz için ise kredi miktarını 200 bin lira yükseltiyoruz. Ayrıca daha fazla gencimizin Fon'dan yararlanması için gelir şartını da yükseltiyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirlerinin asgari ücretin 2,3 katı olması şartını 2,5 kata çıkardık. Son olarak, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bugün itibarıyla 1567 Mardin'de olmak üzere 153 bin 416 genç çiftimiz fona başvuruda bulundu. Ayrıca bu gençlerimizin ulusalda 43 marka, yerelde ise 1384 kurum ile yüzde 40'a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. Mardin Büyükşehir Belediyemizin de 50 bin liralık hibe ve 2 yıl ulaşımdan indirim sunma destekleriyle gençlerimizin yanında olması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu çiftlerimiz Kamor Millet Bahçesi ve Artuklu Fuar Alanı'nda tüm masrafları karşılanarak düğünlerini yapacak, en güzel hatıralarını burada yaşayacaklar" diye konuştu.

'DOĞUM YARDIMIYLA 3,5 MİLYAR LİRALIK ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Göktaş, TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projelerinde genç çiftlere yüzde 20 özel kontenjanın ayrıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Diğer yandan, ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara imza atıyoruz. Doğum desteklerimiz bu çalışmalarımızdan biridir. Bugün itibarıyla 7 bin 383'ü Mardin'de olmak üzere 383 bin 691 anne, doğum yardımlarımızdan faydalandı. 78,7 milyon lirası Mardin'de olmak üzere toplam 3,5 milyar liralık ödemeyi gerçekleştirdik. TOKİ, yapacağı sosyal konut projelerinde genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayıracağı Murat Kurum Bakanımız tarafından duyuruldu. Bunun yanı sıra 3 çocuk ve üzeri aileler için de ayrı kontenjan belirleyecek. Büyükşehir Belediyemizin de çocuk sahibi olan ailelere ve evli personele yönelik desteklerini aileyi güçlendirme vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı demeden 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız için sosyal destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Mardin, bu amaç doğrultusunda, engelli vatandaşlarımız ve büyüklerimiz için de örnek bir adım atmış durumda. Belediyemiz, kurduğu Engelsiz Yaşam Merkezinde sanat, müzik, mutfak gibi atölyeleriyle özel gereksinimli kardeşlerimize hizmet veriyor. Merkeze gelemeyen engelli ve yaşlılarımızın evlerine giden ekipler, ihtiyaçlarını karşılayacak desteği doğrudan kendilerine ulaştırıyor. Ayrıca evliliklerinde 25 yılı tamamlayan çiftlerimiz için düzenledikleri programlarla, aile bağlarını güçlendiren örnek birliktelikleri daha da değerli kılıyor. Biz, Kamor Millet Bahçesi gibi aile dostu mekanların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Böylece Türkiye'nin dört bir yanında ailelerin birlikte vakit geçireceği huzurlu ve güvenli ortamlar oluşturulmasını sağlıyoruz. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz tüm bu projeleri uzun vadeli politikalar haline getireceğiz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç, dinamik ve üretken bir nüfusumuzu hep birlikte koruyacağız. Kıymetli misafirler, biz büyük bir aileyiz. 86 milyonluk büyük Türkiye ailesiyiz. Tüm gayretimiz, aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailelerde yetişir. ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız çalışmalarımızın evlatlarımız için daha huzurlu ve sağlıklı aile ortamları oluşturacağına inanıyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken, bugün tanıtımını yaptığımız projelerin tekrar ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

