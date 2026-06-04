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Bakan Fidan, Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile görüştü

Bakan Fidan, Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya turu kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin 'Yeniden Asya Girişimi' kapsamında bölge ülkeleriyle iş birliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Asya turunu sürdürüyor. Bakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Endonezya'dan Güney Kore'ye geçti. Fidan, başkent Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüşme gerçekleştirdi.

Asya-Pasifik'e yönelik yoğun diplomasi trafiği

Bakan Fidan'ın Güney Kore ziyareti, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarının devamı niteliği taşıyor. Fidan, son günlerde bölge ülkelerine yönelik yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan, 2 Haziran'da Singapur'u ziyaret etmiş, 3 Haziran'da ise Endonezya'da temaslarda bulunmuştu. Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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