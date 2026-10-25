Bakan Ersoy, Ormana Kültür Merkezi ile ailesince yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi açılışına katıldı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı vizyonunun başarıya ulaşmasının yegane yolunun iyi eğitim almış, kültürle ve sanatla beslenmiş, spor yapan, özgüveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerden geçtiğini belirterek bu doğrultuda yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Antalya'nın İbradı ilçesinde yapımı tamamlanan Ormana Kültür Merkezi ile Ersoy ailesi olarak yaptırıp Gençlik ve Spor Bakanlığına hibe ettikleri İbradı Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlere yapılan her yatırımı, ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak gördüklerini belirterek bu doğrultuda gençlere sosyal ve kültür merkezleri kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İbradı'da yaşayan gençlerin ulaşabileceği en yakın gençlik merkezinin, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Manavgat Gençlik Merkezi olduğunu aktaran Ersoy, gençlerin kültür sanat etkinliklerinden yararlanabilmek için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmaması için Gençlik ve Spor Bakanlığının da işbirliği neticesinde İbradı'ya güzel bir gençlik merkezi kazandırdıklarını kaydetti.

Merkezi, İbradılı gençlerden gelen talep üzerine Ersoy ailesi olarak yaptırdıklarını dile getiren Ersoy, burayı Gençlik ve Spor Bakanlığına hibe ettiklerini belirtti.

Eseri ilçenin en merkezi noktasında hayata geçirdiklerini vurgulayan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlik merkezimiz, ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerimize de yürüme mesafesinde. Bu sayede öğrencilerimiz merkezimize kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Merkezimizi yaparken bölgenin kendine özgü mimari dokusunu da gözettik. Doğal taşları kullandığımız güzel yapı, gençlerimizin hayatına dokunacak bir yaşam ve gelişim merkezi olacak. Bu merkezde gençlerimiz, serbest zamanlarını verimli ve faydalı etkinliklerle değerlendirecek, kişisel ve sosyal becerilerini, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirecek ve Bakanlığımızın gençlere yönelik faaliyetlerinden ve projelerinden daha etkin şekilde yararlanacak. Burada gerçekleştireceğimiz etkinlikler sonrasında İbradı Gençlik Merkezimiz, ilçemizin gençleri için yeni bir buluşma noktası olacak."

Ormana Kültür Merkezi

Bakan Ersoy, İbradı'da açılışı yapılan ikinci eserin ise Ormana Kültür Merkezi olduğunu kaydetti.

Ormana'nın sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkılar sunacak merkezin yapımına geçen yıl başladıklarını ve kısa sürede tamamladıklarını dile getiren Ersoy, "Merkezimiz, modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla Ormana'mızın önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Burada, 500 kişilik çok amaçlı salon, geniş bir fuaye alanı, 231 metrekarelik ilçe halk kütüphanesi ve kafeteryamız halkımıza hizmet sunacak. Ormana Kültür Merkezi'mizde, gençlerimiz için kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kütüphane sayesinde çocukların ve gençlerin bilgiye erişiminin daha da güçleneceğini söyleyen Ersoy, burada yaşayan her bir vatandaşın artık sosyal ve kültürel imkanlara kendi ilçesinde ulaşmış olacağını ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, kültür merkezleri ve eğitim yatırımları yaptıklarını anlatan Mehmet Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak insanın doğduğu, büyüdüğü, köklerinin bulunduğu topraklara yapılan hizmetin bizim için ayrı bir anlamı var. Çünkü buralar bizim memleketimiz. Dolayısıyla bugün İbradı'ya ve Ormana'ya kazandırdığımız bu eserler, bizim için sıradan birer yatırım değildir. Bu açılışlar memleketimize vefamızın, gençlerimize inancımızın, geleceğimize olan güvenimizin birer göstergesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde hedefimiz, Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın her evladımızın aynı fırsatlara ulaşabilmesidir. Büyük şehirlerde yaşayan gençlerimiz hangi imkanlara sahipse, İbradı'da yaşayan gençlerimiz de o imkanlara ulaşabilsin istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başarıya ulaşmasının yegane yolu, iyi eğitim almış, kültürle ve sanatla beslenmiş, spor yapan, özgüveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerimizden geçmektedir."

Ersoy, İbradı'dan Ormana'ya, Antalya'dan Türkiye'nin dört bir yanına kadar gençler, çocuklar ve millet için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İbradı Gençlik Merkezi'nin ilçeye kazandırılmasına katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ve Ormana Kültür Merkezi'nin yapımına destekte bulunan tüm kurumlara, çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ersoy, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'in de ilçenin kalkınmasında büyük payı olduğunu ifade ederek çalışkanlığından dolayı kendisine tebrik etti.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ile ilçe halkı katıldı.

Kaynak: AA