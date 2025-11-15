Bakan Ersoy: 2025'te ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon (2)

'BEN BAKAN OLMADAN ÖNCE ADALIYA'YA EK TAHSİS YAPILMIŞ'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, bakanlığı döneminde şirketlerinden birine ait olan Adalıyalı'ya ek tahsisle ilgili soru üzerine, "Şahsımla ilgili bir soruları var. Bu soru bu sefer 5'inci kez gündeme geliyor. Daha önce 4 kere şahsımla ilgili bu soru geldi, 4 kere de açıkladım, 5'inci kez tekrar açıklayacağım, inşallah bir daha bundan sonraki şeylerde gelmez. Bakın, Adalıyalı'ya normal tahsis 2005 yılında yapılmış, ek tahsis uygulaması da, 15 Şubat 2018'de yapılmış, benim Bakan olduğum bir dönemde yapılmamış. Bu tahsisin, Orman Bakanlığından bize intikal etmesi yani Kültür ve Turizm Bakanlığı için tahsis edilmesi de zaten 11 Şubat 2005'te olmuş. Bu, tahsisle ilgili uygun görüş; bunu tekrar size de bırakabilirim Başkanım, isteyenler sizden alabilirler. İmza da benim imzam değil. Yine, Kissebükü kazılarıyla ilgili yani ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Orada bir kazı çalışması yapıyoruz. 'Bu kazı sizin oteliniz için mi yapılıyor?' gibi çok değişik sorular almaya başladık. Tamam, algı yapılıyor ama bu kadarı da nasıl yapılıyor, ben anlamıyorum. Bir kere, Kissebükü ile Adalıyalı farklı koylar. Hani, 'Otelinizin fonu mu oluyor?' deniliyor ama otelle birbirini görmüyor. Kissebükü Bodrum için önemli bir koydur ve biz orada gerçekten çok ciddi hem kamulaştırma hem arkeolojik çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIĞIM SORUMLULUK ALMAYA ÇALIŞIYOR'

Türkiye genelinde tesis denetleme rakamlarının azaldığına ilişkin soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Bu tespit çok doğru değil, tesis denetleme rakamları azalmıyor. Şimdi anlatayım onu size; ben Bakan olduğumda yaklaşık 4 bin 500 tane işletme belgeli tesis vardı. Bir de, 'belediye belgeli' dediğimiz ve işyeri açma ile çalışma ruhsatıyla çalışan tesisler vardı. Yani tesisler nasıl çalışıyor? Bir, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, sadece işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla çalışan "belediye belgeli" dediğimiz, bir de işyeri açma ve çalışma ruhsatı artı Bakanlık işletme belgesiyle çatışan ilave işletme belgesi olanlar. Özellikle belirtmek istiyorum hani bu yangınla ilgili söylemlerinizde de, 'Bu sorumluluktan kaçıyorsunuz' dediniz, tam tersi ben geldiğim gündin yetkileri en beri benim Bakanlığım sorumluluk almaya çalışıyor. Bakın, 2019'da bir yasal düzenleme gönderdim ben, o zaman hatta anlatamamıştık herhalde karşı da çıkmışsınız, 'Belediyeler alınıyor' diye. Bu düzenlemeyi orada ben istedim, ben yaptırdım. Dedim ki, 'Artık sadece belediye belgeli yani sadece işyeri açma ve çalışma ruhsatlı tesisler olmasın, Bakanlık'tan da mutlaka belge alsınlar çünkü biz içine giremiyoruz, bizim yetkimiz yok, bakamıyoruz bile, üstünde, 'Otel' yazıyor ne olduğunu bile bilemiyoruz, içeri girme yetkimiz yok. O zaman 7 bin civarında sadece belediye belgeli otel vardı. O 7 bin başvurmak istemiyorlardı, bir basit belge yarattık. Hani demin talep geliyor, 'Ya, çözemiyoruz, kaçak oteller oluşuyor, basit bir yöntem bulun vesaire bulun' diye. Biz aslında o gün o yöntemi de bulduk. Bir basit belge yarattık ve dedik ki 'Sadece kayıt altına alalım', önce bir kayıt altına alalım yani ne var elimizde bir görelim. O 7 bin bir gecede arkadaşlar 17 bin oldu" diye konuştu. Bakanlığın denetlediği 7900 işletme belgesine sahip otellerin olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, yıllık yapılan 7 bin 500 denetimin normal olduğunu söyledi.

'BEN DE EN AZ SİZLER KADAR AYNI ACILARI HİSSEDİYORUM'

Bakan Ersoy, Bolu Kartalkaya yangında hayatını kaybeden 78 vatandaş ile ilgili soruları yanıtlayarak, "Öncelikle, Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ben de bir babayım, benim de küçük evlatlarım var. İnsanlar evlatlarını kaybetti, sadece evlatlarını kaybetmedi, bütün ailelerini kaybedenler oldu. Ben de en az sizler kadar aynı acıları hissediyorum, aynı üzüntüleri yaşıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yangının ardından 16 Nisanda ve 17 Haziranda iki tane teftiş yapıldı. Bu teftişin sonuçlarına rağmen biz Danıştay kararından 2 ay önce 18 Temmuz 2025 tarihinde Bakanlığımız tarafından soruşturma izni verildi" dedi.

'DENETLEMELERİ ZATEN YAPIYORUZ'

Bakanın açıklamaları sürerken Komisyon Başkanı Mehmet Muş, CHP'li milletvekillerinin bakanın konuşmasını çekemeyeceğini belirterek araya girdi. CHP'li milletvekilleri söz konusu duruma tepki gösterirken Muş, usul ile ilgili kararın net olduğunun altını çizdi. Yaşanan tartışmanın ardından sunumuna devam eden Bakan Ersoy, "Bakın, biz Danıştay kararından önce 18 Temmuz 2025 tarihinde izin verdik, Bakanlığımız tarafından soruşturma izni verildi. 2 ay sonra Danıştay soruşturma kapsamında genişletti. Şu anda yargı süreci zaten devam etmekte olup bakın bu yargıyla ilgili aslında bizim spesifik yorum yapmamız yargılama usul ve esasları açısından da doğru değil. Şimdi, özellikle bu belgelendirme süreciyle ilgili biraz bahsettim. Biraz sadece onun mevzuatıyla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Siz eğer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen işetme belgesi esaslı belge değil, aslında tamamlayıcı belge kapsamında. Yani ne demek istiyoruz; 'Tamamlayıcı belge' ne demek, 'Esaslı belge' ne demlek. Siz bugün bir otel açmak istediğiniz zaman öncelikli olarak Bakanlığımız dışındaki bakanlıklardan ve ilgili yerel idarelere bağlı kurumlardan en az 7 tane belge almak zorundasınız. Önce bu belgeleri temin ediyorsunuz, sonra bu belgelerle birlikte bağlı olduğunuz yerel idareye başvuruyorsunuz. Yani belediye sınırları içindeyse belediye, değilse il özel idareye başvuruyorsunuz. Yerel idare tarafından size iş yeri açma çalışma ruhsatı veriliyor. Siz aslında oteli iş yeri açma çalışma ruhsatıyla açıyorsunuz. Yani otel hizmete giriyor, ziyaretçi almaya başlıyor, konaklamalar başlıyor. İş yeri açma çalışma ruhsatını aldıktan sonra otel faaliyete geçiyor. Bakın, Bakanlık o ana kadar belge veremiyor. İş yeri açma çalışma ruhsatıyla birlikte otel faaliyete geçiyor. Yani otelin faaliyete geçmesinden sonra ancak Bakanlıkla ilgili bir belge çalışması yapılıyor. Eğer siz bu açılma işlemini yapmadıysanız Bakanlık da zaten hiçbir zaman devreye girmiyor ve Bakanlık geldikten sonra da aslında sizin o gösterdiğiniz belgenin üzerinde belirtilen sınıflandırma ve türle ilgili denetim yapıyor, denetim esaslarının özünde bunlar var yani örneğin otelin kaç yıldızlı olduğu. Bakın tamamlayıcı belge dememizin sebebi bu. Kim denetliyor? Herkes kendi belgesinin denetiminden de sorumludur ama şimdi, bakın, ben genel mevzuatla ilgili size yorum yapıyorum; Bolu yangınıyla ilgili mahkeme süreci devam ettiği için, bizim verdiğimiz belgeyle yani sınıflandırmayla ve türle ilgili denetleme yetkimiz var ve bu denetimleri de zaten yapıyoruz, yapmaktan da sorumluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

'2019'DAKİ DÜZENLEMEDEN SONRA KAPATILAN OTEL SAYISI 4 BİN 380 CİVARINDA'

Milletvekillerinin otel yangınıyla ilgili sorumluluk alması yönündeki sözleri sürmesi üzerine Bakan Ersoy, "Bakın, şunu da özellikle belirtmek isterim; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir oteli açma yetkisi yok. Otel açma yetkisi olmadığı gibi bir oteli kapatma yetkisi de yok. Kendi belgesiyle ilgili bir eksiklik tespit ederse kapatılmasını iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren yerel yönetimden talep edebiliyor. Zaten bakın, şöyle bir sayı daha vereyim size; ben Bakan olmadan önce son 40 yılda eksik belgeden dolayı, Bakanlık tarafından kapatılan otel sayısı 100 bile değil, kapatılması talep edilen otel sayısı 100 bile değil. 2019'daki düzenlemeden sonra bizim talebimizle kapatılma işlemi yapılan otel sayısı 4 bin 380 civarında" dedi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Ersoy'un soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi.