Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" - Haberler

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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar"

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar'

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini iddia etmesi üzerine...

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Elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ün CHP il ve ilçe başkanı tarafından elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini iddia etmesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" dedi.

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yapılan zamları protesto etmek amacıyla evinin elektriği kesik olan aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesindeki İbrahim Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunun söylettirildiğini dile getirdi. Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İbrahim Öztürk Politika Haberler

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