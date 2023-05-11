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Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da işçilerle bir araya geldi

Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da işçilerle bir araya geldi

Politika Haberleri

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti. Fabrikaların faaliyet ve çalışma alanlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bozdağ, işçilerle bir süre sohbet etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Bozdağ Şanlıurfa AK Parti Politika Haberler

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