Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da işçilerle bir araya geldi

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti. Fabrikaların faaliyet ve çalışma alanlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bozdağ, işçilerle bir süre sohbet etti. - ŞANLIURFA