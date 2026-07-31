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Bakan Bolat: Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçişler her geçen gün artmakta

Bakan Bolat: Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçişler her geçen gün artmakta
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması, hızlandırılması çok önemli. Çünkü Sarp Gümrük Kapısı'ndan başta Gürcistan'a, Rusya'ya, Türkiye Cumhuriyetleri'ne geçişler her geçen gün artmakta” dedi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması, hızlandırılması çok önemli. Çünkü Sarp Gümrük Kapısı'ndan başta Gürcistan'a, Rusya'ya, Türkiye Cumhuriyetleri'ne geçişler her geçen gün artmakta" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sabah saatlerinde Artvin'e geldi. Artvin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, Vali Turan Ergün'den kente dair bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Artvin, harika turizmiyle Türkiye'nin en önemli enerji merkezlerinden biri olması özelliğiyle, ticaretin geçtiği çok önemli bir kavşak ve geçiş noktası olması, lojistik sektörü, Türkiye'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, orta koridora giden en önemli geçiş noktalarının başında gelmekte. Bu nedenle Sarp Gümrük Kapımız özelliğiyle çok çok büyük, önemli bir şehrimiz ve biz de Ticaret Bakanlığı olarak Artvin ile alakalı olarak yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyoruz" dedi.

Sarp Gümrük Kapısı'nın durumuna değinen Bakan Bolat, "Sarp Gümrük Kapısı'ndaki geçişlerin kolaylaştırılması, hızlandırılması çok önemli. Çünkü Sarp Gümrük Kapısı'ndan başta Gürcistan'a, Rusya'ya, Türk Cumhuriyetleri'ne geçişler her geçen gün artmakta. Bütün bunları değerli Artvinli yetkililerle, milletvekillerimiz, başkanlarımızla istişare edeceğiz" diye konuştu.

'ESNAFIMIZ İÇİN 100 MİLYON LİRA HEMEN GÖNDERECEĞİZ'

Esnafa yönelik çok geniş finans desteği sağlandığını kaydeden Bakan Bolat, "Esnafımızla alakalı olarak da zaten bütün Türkiye'de çok geniş finans destekleri sağlıyoruz. Artvin'e de bu anlamda yılın başından bu yana devam eden desteklerimize ilave olarak, bugün ziyaretimiz vesilesiyle inşallah pazartesi sabahı Halk Bankası'ndan TESKOM kefaletiyle, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla Artvin esnafımız için 100 milyon lira hemen göndereceğiz. İnşallah şehrin ekonomisi açısından iyi bir can suyu olacak ve piyasalarda hareketlenme meydana getirecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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