Türk-Rus Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Türk-Rus Ticaret İlişkileri Gelişiyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Toplantı kapsamında ikili görüşmelerine başlayan Bakan Bolat, KEK Eş Başkanlığını birlikte yürüttüğü Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bugün Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya arasındaki ticari ve ekonomik konular ele alınarak önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşma doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

KEK Protokolü imzalandı

Bakan Bolat ve Rus Başbakan Yardımcısı Novak, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısına başkanlık etti. KEK Toplantısı kapsamında, küresel ekonomiye dair değerlendirmeler, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, enerji, tarım, müteahhitlik, çevre, eğitim ve ulaştırma gibi iki ülke arasındaki ilişkilere dair pek çok hususu üst düzeyde kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantı sonunda da Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacak tüm bu hususları içeren KEK Protokolü imzalandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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