Bakan Bolat: "Özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseri olacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şam ziyaretinin ikinci gününde sivil toplum kuruluşları ve Suriyeli iş insanları ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseri olacak. Bize de Müslüman kardeşleriniz ve komşunuz ve destek olma vazifesi düşüyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, ziyaretinin ikinci gününde ilk olarak Emevi Camii'ne gelerek Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve ilk Türk Hava Şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Bakan Bolat daha sonra kendisine eşlik eden Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Şam'da Suriyeli iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Eş-Şa'ar toplantıya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını getirdim" dedi. Nidal eş-Şa'ar, ziyaret çerçevesinde gümrük, ticari konular, ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti. Özellikle yük taşımacılığı ve tırların geçişi konusunun da masaya yatırıldığını aktaran Suriyeli Bakan eş-Şa'ar, "Engelleri kaldırmaya hep birlikte karar verdik" dedi.

"İç savaş döneminde Suriye'den sonra en çok etkilenen ülke Türkiye oldu"

Bakan Bolat ise konuşmasında Şam'da bulunmaktan memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye olarak Suriye ile bin yıllık ortak mazimiz ve güçlü bağlarımız var ve 920 kilometrelik sınır ile Türkiye'nin en uzun sınır komşumuz. Suriye'deki 13 yıl süren ve halkın hürriyet zaferi ile neticelenen 8 Aralık devrimi hayırlı, uğurlu olsun. Bu iç savaş döneminde Suriye'den sonra en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti Reisicumhuru Sayın Erdoğan ve hükümetimiz, devletimiz ve milletimiz bir bütün halinde Suriye halkının yanında yer almıştır ve bu devrimden de büyük memnuniyet duymuştur. Bundan sonra da Suriye'nin güçlü ve istikrar içinde gelişmesi ve büyümesi en büyük duamızdır" ifadelerini kullandı.

"İnsan önce komşusu ile ticaret yapar, ticaretini öyle büyütür"

Türkiye, Arap dünyası ve Suriye arasında en yüksek düzeyli yakınlaşmanın olduğu dönemin, bu dönem olduğunu kaydeden Bakan Bolat, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kültürel ve sosyal yakınlaşma entegrasyonu en üst düzeye ulaştı. Bugün Suriye'de tahminimce 4 milyon Türkçe konuşan kardeşimiz var ve yüz binlere varan evlilikler oldu. Bu da Türkiye ile 325 milyonluk Arap alemi arasında köprülerin ekonomik, ticari kültürel köprülerin kurulmasında 4 milyon Suriyeli çok önemli rol oynayacak. İnsan önce komşusu ile ticaret yapar, ticaretini öyle büyütür. ABD-Meksika entegrasyonu, ABD-Kanada entegrasyonu, AB içindeki 27 üye ülke entegrasyonu, Türkiye ve Suriye de böyle güçlü bir entegrasyon içinde bulunacaktır diye Allah'tan niyaz ediyoruz."

"Suriyeliler tarih boyunca tüccar millet olarak bilinirler, ticareti iyi yaparlar" diyen Bakan Bolat, "Biz Türkler de son 10 yıllardır üretimde, teknolojide büyük hamleler kaydettik. Ülkemizin altyapısını, üstyapısını dünyanın en ileri seviyelerinde yeniledik. İç savaş sırasındaki Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de üretim, ticaret, hizmetler konusunda büyük bir tecrübe kazandılar, para kazandılar ve artık bunu Suriye'nin yeniden imarı için harcama, kullanma vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor"

Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağını vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapıyı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz. Türkiye'deki bütün Bakanlıklar olarak, Suriye'ye destek olma konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldık. Burada özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseri olacak. Bize de Müslüman kardeşleriniz ve komşunuz olarak destek olma vazifesi düşüyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat dünkü temasları kapsamında ise Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman, Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. - ŞAM