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Bakan Bolat, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Ankara'dan uğurlandığını açıkladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Ankara'dan uğurladıklarını açıkladı. Bolat, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ticaret ve yatırımla pekişeceğine inandığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ""Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizde ağırladığımız dost ve kardeş Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Ankara'dan uğurladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizde ağırladığımız dost ve kardeş Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Ankara'dan uğurladık. Türkiye ve Özbekistan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının; ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğimizle daha da pekişeceğine inanıyoruz. Ortak tarihimizden aldığımız güçle, geleceğe birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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