Milli Muharip Uçak KAAN, Endonezya'ya 48 Adet Satılıyor

Milli Muharip Uçak KAAN, Endonezya'ya 48 Adet Satılıyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın Endonezya'ya 48 adetlik siparişiyle büyük bir gurur duyduklarını belirtti. TUSAŞ tarafından tasarlanan ve üretilen KAAN'ın, Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında satışına yönelik anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, savunma sanayisinde Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısını temsil ederken, iki ülke arasında ortak üretim modelinin de temelini oluşturacaktır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Milli muharip uçağımız KAAN'ın 48 adetlik tarihi siparişiyle dost ve kardeş Endonezya'ya kanat açıyor olmasından büyük gurur duyuyoruz" dedi.

TUSAŞ, uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5'inci Nesil Savaş Uçağı Endonezya'ya teslim edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KAAN'ın Endonezya'ya satışına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bolat paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli muharip uçağımız KAAN'ın 48 adetlik tarihi siparişiyle dost ve kardeş Endonezya'ya kanat açıyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, yüksek teknoloji üreten savunma sanayimizin ihracatta ulaştığı zirveyi gözler önüne sererken, iki ülkenin kabiliyetlerini birleştiren örnek bir ortak üretim modeli de vücut bulacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'ya sürece katkı sunan Endonezyalı paydaşlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza TUSAŞ'a ve emeği geçen tüm mühendislerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizde yeni ufuklar açan bu rekor ihracat sözleşmesinin ülkemize ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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