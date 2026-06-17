Bakan Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nı kabul etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Chris Bryant ile görüştü.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Chris Bryant'ı Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığının daha da güçlendirilmesi, AB ile ilişkiler, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernizasyonu, yatırımların artırılması, savunma sanayi iş birliği, iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi konularını ele aldık. 2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta içerisinde beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Allah'ın izniyle, 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye; üretim gücü, stratejik konumu ve güçlü tedarik altyapısıyla Birleşik Krallık şirketleri için güvenilir ortak ve bölgesel merkez olmaya devam edecektir. Karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak ve ekonomik ortaklığımızı yeni alanlara taşıyacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı