Haberler

Bakan Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nı kabul etti

Bakan Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Chris Bryant ile görüştü. Görüşmede ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefi ele alındı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Chris Bryant ile görüştü.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Chris Bryant'ı Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığının daha da güçlendirilmesi, AB ile ilişkiler, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernizasyonu, yatırımların artırılması, savunma sanayi iş birliği, iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi konularını ele aldık. 2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta içerisinde beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Allah'ın izniyle, 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye; üretim gücü, stratejik konumu ve güçlü tedarik altyapısıyla Birleşik Krallık şirketleri için güvenilir ortak ve bölgesel merkez olmaya devam edecektir. Karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak ve ekonomik ortaklığımızı yeni alanlara taşıyacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı