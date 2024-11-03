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Ticaret Bakanı Bolat'tan Filistin'e Destek mesajı

Ticaret Bakanı Bolat'tan Filistin'e Destek mesajı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour ile yaptığı görüşmede, İsrail saldırılarına son verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Mayıs 2024'ten itibaren İsrail'le ticaretin durdurma kararına memnuniyet belirten Bolat, bağımsız Filistin devletinin inşasına yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısı'na katılan Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bolat görüşmeyle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz çerçevesinde Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladık. Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin karşılanması noktasında mayıs ayında kurduğumuz ortak mekanizmayı daha da güçlendirme noktasındaki konu başlıklarını ele aldık. Bu çerçevede, Bakan Mohammed Al Amour, mayıs ayından beri Filistin'e Türkiye'den ithal edilen ürünlerin Filistin'de kullanıldığını ifade ederek bu konudaki ihracatın devamının Filistin için çok önem taşıdığını vurgulamıştır. Sistemin devamı için Filistin Sanayi Bakanlığı'nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir" dedi.

'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN İNŞASINA YÖNELİK DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülke konumunda olduğunu vurgulayan Bolat, "Diğer taraftan İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırıma karşı 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurma kararından ve gümrük sistemini kapatmış olmasından da duyulan memnuniyeti paylaşmıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman Filistin'in yanında olmaya devam edecektir. Bu çerçevede Filistin'deki yerleşimci işgal dahil olmak üzere bütün işgali sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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