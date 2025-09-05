Bakan Bolat: Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi haline geldik

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi haline geldik. Olağanüstü süreçler yaşadık. Bütün bu anlattıklarımız gül bahçesinde gerçekleştirilmedi. Mayınlı dikenli arazide gerçekleştirildi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi program için Rize'ye geldi. Rize Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bolat, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sonrası AK Parti İl Başkanlığı ile MHP İl Başkalığını ziyaret eden Bakan Bolat, partililerle buluştu. Ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Bolat, vatandaşlarla sohbet edip, Rize Ticaret Odası'nda düzenlenen STK ve İş İnsanları Toplantısı'na katıldı. Burada katılımcılara seslenen Bakan Bolat, "Bu ziyaretler bizim açımızdan çok çok önemli. Ticaret Bakanı olarak, 800 milyar dolara yakın mal ve hizmet ihracat ve ithalatının düzenlemeleri, dış ticaret açığını makul seviyelerde tutarak cari işlemler açığını dengeye getirme çabalarımız, dış ticaretin yanında aynı zamanda serbest bölgelerin yönetimi ve iç ticarette de sektörel düzenlemelerden sorumluyuz. Ülkemiz ekonomisinde iç ticaret ve dış ticarette istikrar ve dengelerin sağlanması noktasında elimizdeki enstrümanlarla var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

'ENFLASYON 15 AYDIR KESİNTİSİZ GERİLİYOR'

Enflasyonun 15 aydır kesintisiz gerilediğini dile getiren Bakan Bolat, "2002 Türkiye'sinde sizler kendiniz nerede olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz; benim söylememe gerek yok. Ben de iş dünyasında 41 sene yöneticilik yapan bir insandım Bakan olmadan önce. Bugün çok farklı bir yerde Türkiye'miz, Allah'a şükürler olsun. Bakın, son 1 haftada 4 tane önemli makro gösterge TÜİK tarafından açıklandı. Bir tanesi ekonomik büyüme; yüzde 4,8. Türkiye'miz ikinci çeyrekte reel olarak, yani enflasyondan arındırılmış reel olarak. ve 6 ayın ortalaması ise yüzde 3,6 oldu. İkincisi enflasyon açıklandı; yüzde 32,95 TÜFE, yüzde 25,5 ÜFE. Bunların içerisinde temel mallarda enflasyon yüzde 20 civarında, otomotivde yüzde 22 civarında ve gıda ürünlerinde yüzde 33 civarında, kira ve eğitim masraflarında daha yüksek bir oranda yüzde 40'lar civarında bir ortalamada. Özellikle kira ve eğitim, hizmetler sektöründeki artış TÜFE'deki manşet enflasyonu yüzde 32,95'e taşıyor. Ama enflasyon 15 aydır kesintisiz geriliyor; yüzde 76'dan buraya indik. İnşallah enflasyondaki bu geriye gidiş devam ettikçe finansman şartları da iyileşecektir. Enflasyon düştükçe finansman şartları daha da iyileşecek bundan kaygınız olmasın" dedi.

'OLUMLU İYİLEŞMELER CEREYAN EDİYOR'

Ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bakan Bolat, "Geçen hafta sonu istihdam açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 8. 2005 yılından beri son 20 yılın en düşük oranı. ve on 27 aydır işsizlik hep tek hanede kaldı. Malum sıkıntılı süreçlerde; salgın olduğu, savaş çıktığı zaman ve enerji krizi olduğu bu tür dalgalanmalarda işsizlik artıyor ama son 27 aydır da tek hanede. Dış ticarette de 4,2 milyar dolarlık açıkla karşılaştık. Bu son 46 ayın en düşük dış ticaret açığıydı. ve son 46 ayın en yüksek ihracatın karşılama oranı gerçekleşti yine bu süreçte bu gerçekten çok önemliydi. İthalat rakamımızda yaklaşık 26 milyar dolar oldu. Orada da yüzde 4 azalma oldu. Son 14 ayın en düşük aylık ithalatıydı. Cari açığımız ağustos ayı itibariyle bizim tahminiz 18 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Allah'a şükür, makroekonomik göstergeler dengeye geliyor. Olumlu iyileşmeler cereyan ediyor. Eylül ayı geldi. Çarşı -pazar hareketlendi, insanlar tatilden döndüler. Eğitim ve sağlık harcamaların olduğu bir dönemdir sonbahar. Enflasyon ve finansman maliyetleri düştükçe, canlanma hızlanacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz için böyle oldu" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN 17'NCİ, AVRUPA'NIN 7'NCİ BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GELDİK'

Milli geliri 6 kat arttığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 yılın içinde yıllık ortalama yüzde 5.3 reel büyüme sağlayarak milli geliri 238 milyar dolardan, 1 trilyon 474 milyar dolara taşıdık. 6 kattan fazla. Dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi haline geldik. Olağanüstü süreçler yaşadık. Bütün bu anlattıklarımız gül bahçesinde gerçekleştirilmedi. Mayınlı dikenli arazide gerçekleştirildi. Biz 2004'den 2020'ye kadar olan süreçte 2- 3 yıl hariç hep tek haneli düşük enflasyonla yüzde 5.3'lük büyüme oranı yakaladık. Enflasyondaki gerilemeyle piyasalar oturdukça, halkımızın tüketme ve satın alma gücü artacak" dedi.

'TÜRKİYE 20 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR'

Türkiye'nin ekonomik olarak yaklaşık 5 yıldır büyüdüğünü dile getiren Bakan Bolat, "Üretim- yönetim olmazsa biz başarılı olamayız. Türkiye 20 çeyrektir büyüyor. Yaklaşık 5 yıldır büyüyor. Ekonomisini büyütüyor. Küçülme yaşamadı. Bu istikrar ve denge politikaları sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi krizlerin içerisine hiçbir zaman sokmadık. İçeride ve dışarında olağanüstü afetler ya da demokrasiye, ekonomiye yönelik sabotajlar yapıldı. Burada da çok başarılı bir şekilde yönettik. İyi yönetim, güçlü liderlik, siyasi istikrar ekonomik istikrar, ekonomide reformlar, atılımlar. ve iş dünyasının, halkımızın seçimlerde verdiği destekle biz Türkiye'mizde 22 yılda geçmişte 70'li, 90'lı yıllarda göremediğimiz istikrar sürecini 2000'li yıllarda Allah'a şükür başardık. ve inşallah bu devam edecek" diye konuştu.