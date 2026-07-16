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Bakan Bolat, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Genel Direktörü Vries ile görüştü

Bakan Bolat, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Genel Direktörü Vries ile görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ile görüştü. Görüşmede AB'nin 'Made in EU' politikası ve Türkiye-AB otomotiv ekosistemine etkileri değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret düzenlediği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) Taslağı EPP Gölge Raportörü Dirk Gotink ve Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Iuliu Winkler ile bir araya gelen Bakan Bolat, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Sigrid de Vries ile de görüştü. Bakan Bolat ve Vries, görüşmede AB'nin "Made in EU" politikası ve Türkiye-AB otomotiv ekosistemine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ACEA üyesi firmaların temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştiren Bakan Bolat, Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren Avrupalı otomotiv üreticileri yatırımlarının Gümrük Birliği temelinde gelişen derin sanayi entegrasyonunun ve karşılıklı güvene dayalı ortaklığın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Otomotiv sektörü temsilcilerinin Türkiye'nin "Made in EU" politikasına tam ve şartsız olarak dahil edilmesine yönelik görüş birliğinde olunduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu aktaran Bakan Bolat, "AB ile ticari entegrasyonumuzun temelini oluşturan otomotiv sektörünün güçlenerek gelişmesi yönünde özel sektörümüzün de desteği ile tüm girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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