Bakan Bayraktar: Nijer'in yer altı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturabiliriz

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ile görüşerek, Nijer'in yer altı zenginlikleri ve madencilik alanındaki işbirliklerini değerlendirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Nijer'in yer altı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturarak, Nijer halkının refahına katkı sunacak uzun vadeli bir perspektifle çalışabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo'yu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Bayraktar, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Adama Gazibo'yu bakanlığımızda kabul ettik. Altın başta olmak üzere halihazırda madencilik alanında devam eden ortak çalışmalarımız ile petrol arama ve üretimine ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık. Nijer'in yer altı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturarak, Nijer halkının refahına katkı sunacak uzun vadeli bir perspektifle çalışabileceğimize inanıyoruz" dedi.

