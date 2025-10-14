Haberler

Bakan Bayraktar, Masdar ile Enerji İş Birliği İmkanlarını Görüştü

Bakan Bayraktar, Masdar ile Enerji İş Birliği İmkanlarını Görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Masdar enerji şirketinin CEO'su Mohamed Jameel Al Ramahi ile enerji projeleri ve ortak yatırımlar hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Güneş ve rüzgar enerjisi projeleri üzerinde durulurken, Niğde Bor'da yapılacak 1 milyar dolarlık GES yatırımının son aşamasına gelindiği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketi Masdar'ın CEO'su Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir iş birliği perspektifi ortaya koyduk. Bu kapsamda; Niğde Bor'da yapılacak olan yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 MW depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik. Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Birleşik Arap Emirlikleri ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik iş birliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji vizyonumuza güç katacak iş birlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
