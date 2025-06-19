Bakan Bayraktar: İran Türkiye'nin En Büyük Gaz Tedarikçilerinden Biri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "İran, Türkiye için en büyük gaz tedarikçilerinden biri. Bu gaz tedarikinin önümüzdeki yıllarda devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi. Bayraktar, Rusya'daki temasları kapsamında ilk olarak Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, "Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Bölgesel gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerini de kapsamlı biçimde ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Bayraktar Novak ile görüşmesinin ardından St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Küresel enerji pazarı: Üretici ve tüketicilerin arasında dengeyi bulmak" başlıklı bakanlar oturumuna katıldı. Oturumda İsrail-İran kriziyle ilgili önemli mesajlar verdi.

"60 milyar metreküpe ulaşacak"

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan sürecin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine etkisini değerlendirerek, İran'ın, Türkiye için en büyük gaz tedarikçilerinden biri olduğunun altını çizen Bayraktar, "Şu anda Türkiye'ye gaz tedarik ediyor. Bu gaz tedarikinin önümüzdeki yıllarda ve gelecek 10 yıllarda da devam etmesini hedefliyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu gaza ihtiyacımız var. Talebimiz, büyük olasılıkla bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşacak" dedi.

Son 5 yılda pandemi, iklim krizi, jeopolitik sorunlar ve bölgesel gerilimlerin yaşandığı bölgede yeni bir savaş ile karşı karşıya olduklarını belirten Bayraktar, değişmeyen tek şeyin yeni belirsizlikler ve zorluklar olduğunu ifade etti.

Türkiye, 2035'de rüzgar ve güneşte kurulu enerji gücünü 4 katına çıkarma hedefliyor

Bayraktar, söz konusu zorlukların aşılması için enerji arz güvenliğinin sağlanması noktasında farklı bir yaklaşım gerektiğini söyleyerek, burada enerji arzını çeşitlendirmenin kritik bir öneme sahip olduğuna değindi. Bayraktar, enerji arzını çeşitlendirmek ve dengeli bir enerji portföyü için yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını, 2035'de rüzgar ve güneşte kurulu gücü 4 katına çıkarma hedefini ortaya koyduklarını anlatarak tüm sektörleri kapsayan enerji verimliliği eylem planını hayata geçirdiklerini kaydetti.

Nükleer güçte hedef 20 gigavatlık kapasite

Nükleer enerji alanında Rusya merkezli Rosatom nükleer enerji şirketi ile Mersin Akkuyu'da 4,8 gigavat kapasiteli 4 reaktör inşa ettiklerini hatırlatan Bayraktar, 2050 yılına kadar Sinop ve Trakya'da yeni santraller kurmayı ve küçük modüler reaktörlerle birlikte 20 gigavatlık bir nükleer kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sakarya Gaz Sahası'nda 4 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretiliyor

Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası ile petrol ve doğal gazda strateji değişikliğine gidildiğine değinerek bunun sonucu olarak 2020'de Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini söyledi. Sakarya Gaz Sahası adı verilen bölgede bugün itibariyle 4 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz ürettiklerini vurgulayan Bayraktar, 2028'de üretimin günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacağını belirtti.

Petrol ve doğal gazda geleneksel olmayan yöntemlerle farklı bir üretim modelini Diyarbakır'da ve Trakya'da hayata geçireceklerinin altını çizen Bayraktar, "Bu yeni üretim modeliyle umarım bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında ilk sondaja başlarız" dedi.

Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi

Komşu ülkelerle ara bağlantı kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin farklı coğrafyalara iletilerek ticaretinin yapılacağı Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'ni başlattıklarını hatırlatarak elektrik ve doğal gaz altyapısına yapılan yatırımlara değindi.

Bayraktar, ayrıca forum marjında Rusya merkezli petrol ve doğalgaz şirketleri Tatneft'ten İcra Kurulu Başkanı Nail Maganov ve Gazprom'dan İcra Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - ST. PETERSBURG