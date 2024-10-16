Bakan Bayraktar, Çin'de Tacikistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'in Tianjin kentinde Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de Uluslararası Madencilik Konferansı kapsamında Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir ile bir görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki madencilik alanında iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Madencilik alanında geliştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Bu kapsamda en kısa sürede teknik çalışmaları yaparak somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık" denildi.