Bakan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Enerji İş Birliklerini Görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası açılışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan enerji iş birlikleri ve yeni projeleri değerlendirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen 'Bakü Enerji Haftası' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bayraktar, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birlikleri ve olası yeni projeler değerlendirildi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika