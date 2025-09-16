Bakan Bayraktar: Adıyaman Asrın Felaketinin Ardından Tekrar Ayağa Kalktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Adıyaman'da partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalkmış" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'ın kısa süre içerisinde ciddi anlamda ayağa kalktığını ve 2,5 yıl içerisinde bir çok kez kente gelerek temaslarda bulunduğunu vurguladı.

"Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalkmış"

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Adıyaman enerji şehri olan bir ilimizdir. Adıyaman Türkiye'nin en büyük petrol üreten sahalarından Karakuş Sahası'na yıllarca ev sahipliği yapmıştır. Günlük 8-9 bin varil üretime sahibiz. Önemli bir bölge müdürlüğümüzün olduğu Türkiye Petrolleri ve yaklaşık 2 bin 300'e yakın çalışanımızın olduğu önemli bir yerdir. Adıyaman'a geçtiğimiz 2,5 yıl içerisinde birçok kez geldim. Her geldiğimde çok daha ilerlemiş ama bu geldiğimde özellikle çok ciddi bir şekilde, büyük oranda ayağa kalkmış bir il olarak gördüm. İnşallah geri kalan işlerde tamamlanacak" diye konuştu.

Düzenlenen programa, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, milletvekillerinden İshak Şan, Hüzeyin Özhan, Mustafa Alkayış ile partililer katıldı. - ADIYAMAN