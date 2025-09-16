Haberler

Bakan Bayraktar: Adıyaman Asrın Felaketinin Ardından Tekrar Ayağa Kalktı

Bakan Bayraktar: Adıyaman Asrın Felaketinin Ardından Tekrar Ayağa Kalktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, depremlerden sonra kentin büyük oranda toparlandığını ve enerji alanındaki önemine vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Adıyaman'da partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalkmış" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'ın kısa süre içerisinde ciddi anlamda ayağa kalktığını ve 2,5 yıl içerisinde bir çok kez kente gelerek temaslarda bulunduğunu vurguladı.

"Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalkmış"

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Adıyaman enerji şehri olan bir ilimizdir. Adıyaman Türkiye'nin en büyük petrol üreten sahalarından Karakuş Sahası'na yıllarca ev sahipliği yapmıştır. Günlük 8-9 bin varil üretime sahibiz. Önemli bir bölge müdürlüğümüzün olduğu Türkiye Petrolleri ve yaklaşık 2 bin 300'e yakın çalışanımızın olduğu önemli bir yerdir. Adıyaman'a geçtiğimiz 2,5 yıl içerisinde birçok kez geldim. Her geldiğimde çok daha ilerlemiş ama bu geldiğimde özellikle çok ciddi bir şekilde, büyük oranda ayağa kalkmış bir il olarak gördüm. İnşallah geri kalan işlerde tamamlanacak" diye konuştu.

Düzenlenen programa, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, milletvekillerinden İshak Şan, Hüzeyin Özhan, Mustafa Alkayış ile partililer katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.