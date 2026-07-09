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Bakan Bak: "Türkiye, NATO Zirvesi'nde tüm dünyaya gücünü gösterdi"

Bakan Bak: 'Türkiye, NATO Zirvesi'nde tüm dünyaya gücünü gösterdi'
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amasya'daki açılış törenlerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde dünyaya gücünü gösterdiğini belirtti. Ayrıca 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 12 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini ve spor tesisleriyle bağımlılıkla mücadele edileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, NATO Zirvesi'nde tüm dünyaya gücünü gösterdi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Amasya'da Merzifon Gençlik Merkezi binası ve Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılış programlarına katıldı. Burada konuşan Bak, Türkiye'nin dört bir yanına stadyumlar, yüzme havuzları ve spor salonları gibi yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Sadece 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Türkiye'de 12 milyon çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik" dedi.

"Bağımlılık toplumumuzu tehdit ediyor"

Ailelerden çocuklarıyla iletişim halinde olmalarını isteyen Bakan Bak, "Toplumumuzu tehdit eden uyuşturucudan, bağımlılıktan uzak durmak için sizlere de, bizlere de görev düşüyor. Bizler de spor tesisleriyle, kulüpleriyle destek olacağız. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye, NATO Zirvesi'nde tüm dünyaya gücünü gösterdi"

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir'e kazandığı şampiyonluklar için teşekkür ettiği konuşmasında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne de değinen Bak, "Türkiye herkese, tüm dünyaya ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Yatırımları yapmaya, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Spor tesisleriyle, fabrikalarıyla, savunma sanayisiyle, eğitimiyle, şehir hastaneleriyle hizmete devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza liderliği için teşekkür ediyoruz. Yanındayız, destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Açılış programlarına Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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