Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir 'i ziyaret etti.

Bakan Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 ilden Ankara'ya gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine geldi. Bak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti yarına da bu ruhla yürümektedir. Bugün geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerinizde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak, törenden sonra gençler ve sporcularla hatıra fotoğraf çektirdi.