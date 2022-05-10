Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulan görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Politika