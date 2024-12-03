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Bahçeli sahte dolar iddiasına ateş püskürdü: Bu Türkiye'ye karşı bir operasyondur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına değindi. Bahçeli "Bu Türkiye'ye karşı bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. Telaşa lüzum yok, vatandaşlarımız sakin olmalı" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin de konuşan Bahçeli "Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre Türkiye'ye yönelik operasyondur" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye ekonomisi 4 yıl boyunca kesintisiz 17 çeyrektir büyüme performansını göstermektedir. Bu önemli bir başarıdır. Bütçe açığının gelecek yıl yüzde 3,1'e gerilemesi karamsarlık salgını ile siyasi ahlak entübesi yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığının şiddetli akımı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır.

"SAHTE PARA İDDİALARI KÜLLİYEN YALANDIR"

MHP, sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğu görüşündedir. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre Türkiye'ye yönelik operasyondur. Bunlar külliyen yalan ve saptırmadır. Sahte para basımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır. Sahtekarlığa karşı mücadele sürmelidir. Ülkemizin sahte parayla anılmasını planyanların hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. Telaşa lüzum yok, vatandaşlarımız sakin olmalı.

"HEZİMET GERİLEMEK DEĞİL VAZGEÇMEKTİR"

Hezimet gerilemek değil vazgeçmektir. Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'dan Samsun'a taşıyan seçkin bir zevatın doğaçlama tercihi değil Türk devlet aklının operasyonel yeteneğidir."

Bahçeli sahte dolar iddiasına ateş püskürdü: Bu Türkiye'ye karşı bir operasyondur
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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