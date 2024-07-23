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Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün düzenlediği basın toplantısında muhalefeti ağır sözlerle eleştirdi. Bahçeli "CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır. Türkiye ekonomisi yükseliş kulvarındadır" dedi.

Mhp lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, muhalefeti sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli "CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır. Türkiye ekonomisi yükseliş kulvarındadır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

CHP LİDERİ ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı'nın 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Ekonomi yükseliş kulvarındadır.

"DEZENFLASYON TESİRİNİ GÖSTERMEKTE"

Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

"BALDIRAN ZEHİRİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

"KIBRIS'TA BARIŞTAN ÖDÜ KOPANLAR VAR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs'ta barıştan ödü kopanlar var.

DESPINA VANDI TEPKİSİ

Bir Yunan şarkıcının Çeşme'de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Ekonomi Türkiye MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Ahmet Çakır:

Bunu söylemek için mi çıktın oraya yani.

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4
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Üveys Uyanık:

bu adam hayal dünyasında yaşıyor aynen doğru diyor çünkü kendisi lüks içinde yaşadığı için kimseden haberi yok tok açın hdlinden ne anlar

yanıt14
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Defenestration Enjoyer:

bozacının, şahidi şıracı

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4
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Aslan41:

daha önce bisküvi yiyemiyor çocuklar diyen kişi şimdi bu ekonomi için iyi diyor. Bisküvi alamıyorlar dediğinde ekonomi daha da güzel di bir de

59
4
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mehmet ozan:

Ve bu kitleye oy verip El öpenler var yazık vallah yazık Eğitimin ne kadar önemli olduğu tekrar şahit oluyoruz

54
5
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Mert Kafkas Sahin:

Elma kurdu boş boş konuştu

48
5
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mustafa genç:

doktor kendi haline bırakın dedi:)

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Ozden ongun:

??????aynen

yanıt5
yanıt0
Harun Demir:

Acaba ülkeye bi faydan olmuşmudur koltuğuna oturmak tan başka

41
3
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Savas Ozturk:

Tarihi kriz geliyor evet bencede başka sorun varsa cevaplayalım

32
3
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