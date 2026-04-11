Azerbaycan'dan Ermenistan'a 887 tonluk petrol sevkiyatı

Azerbaycan, Ermenistan'a 887 ton dizel taşıyan trenle petrol sevkiyatına devam ediyor. Gürcistan üzerinden transit geçiş ile ulaştırılacak petrol, 2025 yılından bu yana süre gelen ihracatın bir parçası.

Azerbaycan, Ermenistan'a petrol sevkiyatına devam ediyor. Başkent Bakü'de 15 vagondan oluşan ve 887 ton dizel taşıyan tren, Ermenistan'a doğru hareket etti. Petrolün Gürcistan üzerinden transit geçiş yaparak Ermenistan'a ulaştırılacağı öğrenildi.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ilk yakıt ihracatı 18 Aralık 2025'te gönderilmişti. Aynı gün ilk aşamada bin 220 ton Aİ-95 markalı otomobil yakıtı sevk edilmişti. Şimdiye kadar Azerbaycan'dan Ermenistan'a toplam 6 bin 312 ton dizel ile 979 ton Aİ-92 ve 2 bin 955 ton Aİ-95 benzin ihraç edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2025 yılının Ekim ayında aldığı karar doğrultusunda, Azerbaycan'dan Ermenistan'a yük taşımalarına yönelik transit kısıtlamaları kaldırılmıştı. - BAKÜ

