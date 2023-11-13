Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT PA Başkanı Kauma'yı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT PA Başkanı Pia Kauma'yı kabul ederek, bölgede barış için fırsat olduğunu belirtti. Aliyev, Azerbaycan'ın sürdürülebilir barışın destekçisi olduğunu vurguladı.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma'nı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede şuanda barış için çok iyi fırsatların olduğunu belirterek, "Azerbaycan, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın destekçisidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma'nı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AGİT PA Başkanı Pia Kauma arasında gerçekleştirilen görüşmede Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler başta olmak üzere bölgede AGİT PA'nın rolüne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Güney Kafkasya bölgesinde yeni bir dönemin başladığını belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bölgedeki son gelişmeler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yaklaşık 30 yıl süren işgali ve askeri saldırıları bağlamında ele alınması gerekiyor. Bu işgal ve saldırıların sonuçlarını dikkate almadan bölgenin geleceğine dair görüş ortaya koymak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

"Bölgede barış için çok iyi fırsatlar var"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen arabuluculuk görevlerinin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali döneminde tamamen başarısız olduğunu belirten Aliyev, "44 günlük vatan savaşından sonra imzalanan 10 Kasım 2020 tarihli bildiriden doğan yükümlülükler Ermenistan tarafından yerine getirilmedi. Ayrıca Ermenistan Doğu Zengezur ile Nahçıvan arasında bağlantı kurma yükümlülüklerini yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.

Şu anda bölgede barış için çok iyi fırsatların olduğunu belirten Aliyev, "Savaşın ardından barış anlaşması ve temel ilkeleri Azerbaycan tarafından teklif edilmişti. Azerbaycan, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın destekçisidir. Bölgesel barışı, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesini ve barış anlaşmasının imzalanmasını desteklemektedir" diye konuştu.

Azerbaycan'ın bir arada yaşama ve Ermenilerin Karabağ'a geri dönüş hakkı konusunda açık ve şeffaf bir program sunduğunu vurgulayan Aliyev, "Buna rağmen Ermenistan, Azerbaycanlıların Ermenistan'a geri dönme haklarını inkar ediyor ve bu konuda herhangi bir görüş sunmadı" dedi.

Görüşmede Ermenistan ve Azerbaycan delegasyonları arasında güven tesis etmek için AGİT PA'nın etkili bir platform olabileceğinin altı çizildi. - BAKÜ