TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, mülkiye başmüfettişliğine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek teşekkür etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aksoy'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Gürcan, Aksoy'a kente hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Gürcan'a görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Politika
