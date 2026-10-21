Aykut Kaya zeytin üreticilerine faizsiz erteleme ve kilo başına 5 lira destek istedi

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Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, zeytin üreticilerinin banka borçlarının faizsiz ertlenmesini istedi.

Kaya, Meclis'teki basın toplantısında, zeytin üreticilerinin zor durumda olduğunu söyledi.

Bugün 1 kilogramlık sofralık zeytinin üreticilere maliyetinin 25-30 lira arasında değiştiğini söyleyen Kaya, üreticinin aynı ürünü 20-30 lira arasında satmakta zorlandığını savundu.

Üreticinin finansmana erişimde zorlandığını ileri süren Kaya, "Buradan uyarıyorum, böyle giderse zeytin dalında kalacak. İlgili bakanlıklara çağrıda bulunuyorum: Üreticilerimize kilo başına en az 5 lira destek verin, zeytin ve zeytinyağı ihracatına teşvik sağlayın. Üreticilerimizin banka borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenme çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Antalya'da turizm çalışanlarının önemli bölümünün yılın 6 ayında çalışabildiğini anlatan Kaya, sezon bittiğinde düzenli gelirlerinin azaldığını, bu nedenle de barınma sorunu yaşadıklarını iddia etti.

Kaya, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından turizm çalışanlarına yönelik sosyal konut ve kampüs tipi lojman projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

Kaynak: AA