Aydın'da Jandarma Ekipleri Kadına Karşı Şiddet Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde işletmeleri ziyaret eden jandarma ekipleri, kadına karşı şiddet başta olmak üzere birçok konuda vatandaşları bilgilendirdi. Ziyaretlerde KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz ve Çevre Doğa Sevgisi konularında bilgilendirmeler yapılırken, broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde işletmeleri ziyaret eden jandarma ekipleri, kadına karşı şiddet başta olmak üzere birçok konuda vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde bilgilendirme faaliyet gerçekleştirdi. Bu çerçevede Buharkent Ortakçı Mahallesi ile Kuyucak Gencelli Mahallesi'ni ziyaret eden ekipler, ikamet eden ve işletmelerde çalışan vatandaşları bilgilendirdi. Ziyaretlerde KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz ve Çevre Doğa Sevgisi konularında bilgilendirmeler yapılırken, durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - AYDIN