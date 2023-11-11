Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk'te vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ata Tohumlarından elde edilen fidelerin dağıtımını yapan Çerçioğlu, Köşk pazarını da ziyaret etti. Köşklü vatandaşlarla buluşan Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk de eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ata Tohumlarından elde edilen fidelerin dağıtımını yapan Çerçioğlu, Köşk pazarını da ziyaret etti. Köşklü vatandaşlarla buluşan Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk de eşlik etti.

Yerel tarım ürünlerinin korunmasının önemine değinen Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Ata Tohumlarımızın çocuklarımıza kalabilmesi için her yıl milyonlarca fidenin dağıtımını yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da mutlaka tohumluk almalarını istiyoruz. Toprakları verimli Köşk ilçemizde de vatandaşlarımızla buluşarak onları bu yıl da Ata Tohumlarından elde edilen sebze fideleriyle buluşturduk" dedi.

Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından kışlık marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtımı yapılırken, Köşk pazarını da ziyaret eden Çerçioğlu'na vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet etti. Vatandaşlar hallerinin perişan olduğunu söylerken bir ayakkabı tamircisi günde 80-100 ayakkabı tamir ettiğini, vatandaşların yeni ayakkabı alamadığını söyledi. Vatandaşların kahve ve kahvaltı ikramlarını geri çevirmeyen Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler diledi. - AYDIN