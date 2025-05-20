Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
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Avrupa Birliği ülkeleri, Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına prensipte onay verdi. Karar, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşasına destek amacı taşıyor.

Suriye'de iç savaşın sona ermesinin ardından uluslararası alanda başlayan normalleşme süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir adım geldi.

ÖN ANLAŞMAYA VARILDI

Dünyanın en eski haber ajansı Agence France-Presse (AFP)'nin geçtiği bilgilere göre, AB, Şam yönetimine uygulanan tüm yaptırımları kaldırmak için bir ön anlaşmaya vardı.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK

AB dışişleri bakanları, Brüksel'de gerçekleştirilen son toplantıda, Suriye'ye 2011 yılından bu yana uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına oybirliğiyle karar verdi. Bu yaptırımlar, Esad rejimine karşı başlatılmış ve rejim yetkililerinin mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları, petrol ihracatı kısıtlamaları ve çeşitli ekonomik sektörlere yönelik ambargoları içeriyordu.

RESMEN AÇIKLANACAK

Diplomatlar, AB'nin 27 üye ülkesinden büyükelçilerin, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı ile kararı resmen açıklayacaklarını belirtti.

KARARIN ARKA PLANI

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, altyapının çökmesine ve ekonominin neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. AB'nin yaptırımları, rejimi ekonomik olarak zayıflatmayı hedeflese de, sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği yönünde eleştiriler alıyordu. Esad'ın devrilmesiyle birlikte, Suriye'de yeni bir siyasi süreç başlatılmış ve uluslararası toplum, ülkenin yeniden inşası için harekete geçmişti.

DONALD TRUMP DA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir yatırım forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Suriye'ye uygulanan tüm ABD yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu. Trump, bu kararın Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki istikrar için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Trump ayrıca Erdoğan'ın, Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi ve halkın ekonomik refahının artırılması için yaptırımların kaldırılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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