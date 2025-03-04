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Avrupa, 800 Milyar Euro'luk Yeniden Silahlandırma Planını Açıkladı

Avrupa, 800 Milyar Euro'luk Yeniden Silahlandırma Planını Açıkladı
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği ülkelerinin savunmasını güçlendirmek amacıyla 800 milyar euroluk yeni bir silahlanma planını duyurdu. Bu plan, özellikle Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların durması sonrasında savunma harcamalarını artırmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan 800 milyar euroluk "Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını" açıkladı.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları durdurmasının ardından, AB savunma harcamalarını arttırmak için harekete geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını açıkladı. Dünyanın şu anda yeniden silahlanma çağında olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupa, hem kısa vadede harekete geçme ve Ukrayna'yı destekleme aciliyetine yanıt vermek, hem de uzun vadede kendi Avrupa güvenliğimiz için çok daha fazla sorumluluk alma ihtiyacını karşılamak amacıyla savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır" dedi.

Bu nedenle Perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi öncesinde liderlere bir mektup yazdığını ifade eden Von der Leyen, "Bu mektupta liderlere Avrupa'yı Yeniden Silahlandırma Planı'nı özetledim. Bu teklifler, üye devletlerin savunma kapasitelerine yönelik harcamalarını hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için emrimizdeki tüm finansal kaldıraçları nasıl kullanacağımıza odaklanıyor" şeklinde konuştu.

Yeniden silahlanma planının 5 bölümü olduğunu belirten Von der Leyen, planının ilk kısmının ulusal düzeyde savunma alanındaki kamu fonlarının kullanımının serbest bırakılması olduğunu söyledi. İkinci bölümün ise yatırım için yeni bir araç olduğuna dikkat çeken Von der Leyen, üye devletlere savunma yatırımları için 150 milyar euro kredi sağlanmasının planlandığını ifade etti.

Von der Leyen, üçüncü kısmın ise AB bütçesinin kullanılması olduğunu belirterek, "Kısa vadede savunma yatırımlarına daha fazla fon yönlendirmek için bu alanda yapabileceğimiz çok şey var. Bu nedenle üye devletlere, uyum politikası programlarını kullanmak isterlerse savunma harcamalarını artırmak için karar verecekleri ek imkanlar ve teşvikler önereceğimizi duyurabilirim" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Son iki eylem ise Tasarruf ve Yatırım Birliği'ni hızlandırarak ve Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla özel sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak Avrupa, sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı, güvenli ve dayanıklı bir Avrupa için yaklaşık 800 milyar auroyu harekete geçirebilir. NATO'daki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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