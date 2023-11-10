Atatürk'ün Vefatının 85. Yıldönümü Posof'ta Törenle Anıldı

Atatürk ün vefatının 85. Yıldönümü nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde de tören düzenlendi.

Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından programa Posof İlkokulu salonunda devam edildi. Törene İlçe Kaymakamı Emrah Akduman, Garnizon Komutanı Muhammet Koçaslan, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Halit paşa yatılı bölge ortaokulu öğretmeni Nilgün Özyılmaz yaptı. Halit Paşa Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmeni Ali Özer tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisinden sonra Nilgün Özyılmaz ve Emre Musa Gündoğdu tarafından hazırlanan Atatürk adlı oratoryo sahnelendi. Halit paşa yatılı bölge ortaokulu öğretmenleri tarafından müzik eşliğinde koro şeklinde kahramanlık türküleri okundu.

Program sonunda şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. - ERZURUM