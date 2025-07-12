ASEAN Dışişleri Bakanları'ndan Küresel Ekonomik Uyarı

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yayımlanan ortak bildiride, tarifelere yönelik tek taraflı yaklaşımların ters etki yaptığı ve küresel ekonomik bölünmeyi artırma riski taşıdığı bildirildi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ortak bildiri yayımlandı. Artan 'küresel ticaret gerilimleri' ve uluslararası ekonomik ortamda artan 'belirsizliklerin' ele alındığı bildiride, tarifelere yönelik tek taraflı yaklaşımların küresel ekonomik bölünmeyi artırma riski taşıdığı ve 'ters etki' yaptığı vurgulandı. Bildiride, "Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) merkezde yer aldığı öngörülebilir, şeffaf, kapsayıcı, serbest, adil, sürdürülebilir ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sisteminin öneminin altını çizdik" ifadesi yer aldı.

İsrail ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyulduğu kaydedilen bildiride, "Taraflara ateşkese uyma ve gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Bildiride, tüm devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları uluslararası hukuk doğrultusunda barışçıl yollarla çözmeleri gerektiği aktarılarak, "Ayrıca, silahlı çatışmalarda, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak sivillerin korunması yükümlülüğünü yineledik" ifadeleri kullanıldı.

GAZZE'DE 'KALICI ATEŞKES' ÇAĞRISI

Bildiride, Gazze'de kötüleşen insani duruma ilişkin endişelerin altı çizilerek, "Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere endişe verici sayıda can kaybına yol açan, insani yardıma, yardım malzemelerine ve diğer temel ihtiyaçlara erişimin sürekli olarak kısıtlanmasına ve Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmesine neden olan sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

İlgili tarafların Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda ateşkesi kabul etmesi çağırısı yapılan bildiride, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunuldu. Ayrıca ASEAN üye devletlerinin Gazze'ye insani yardım sağlama çabalarını takdir edilerek, tüm ASEAN üye devletleri ve dış ortaklar Gazze için yapılan yardımlara devam etmeye çağrıldı. Bildiride, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarına yönelik destek yinelendi.

Bildiride, Myanmar'daki çatışmalar ve insani krizlerden endişe duyulduğu belirtilerek, sivilleri hedef alan her türlü şiddet olayı kınandı.