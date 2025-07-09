Saadet ve DEVA Partisi liderlerinden önemli açıklamalar

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantısında konuştu.

TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin mağarada metan gazından etkilenip şehit olmasının detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. Ardından kürsüye gelin ve damat mankenlerini çıkaran Arıkan, evlilik masraflarına ilişkin konuştu. Mahmut Arıkan, iktidarın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, geçtiğimiz haftalarda gençlerin evlenmemesini teknolojiye ve modern yaşama bağlasa da gerçekler biraz daha farklı. Şu yanımda duran bir gelinliğe bakalım, hemen hemen her genç kızımızın böyle bir gelinlik giyme hayali vardır. Bu gelinliği almayı geçtik, kiralaması bile en düşük bir emekli maaşına tekabül ediyor. Almayı siz düşünün. Diğer yanımızda damadımız var, onun da kaderi farklı değil. Bir damatlık bugün ya bir emekli maaşına ya da bir asgari ücrete tekabül ediyor. Gelinliği ve damatlığı gençler bir şekilde hallettiler. Sırada ne var? Düğünden sonra evin kiralanması gerekiyor. Ev kiralarının ortalaması hemen hemen bir asgari ücret, ilk kira, depozito, emlakçı, abonelikler ile birlikte 4 asgari ücret de eve gitti. Ev boş olamaz içerisinde eşyalar olması gerekiyor. Bugün mobilya, beyaz eşya ve temel ihtiyaçları karşılamak isterseniz rakam 500 bin lirayı buluyor. Bu da 22 tane asgari ücret demek. Bütün bunların hayata geçmesi için düğün yapmak gerekiyor. Orada işler biraz daha çetrefilli bir hal alıyor. Bu da ihtiyaçlara göre değişebilir ama kabaca 400 bin lira yapıyor. Gitti mi 18 tane daha asgari ücret. Bir de düğün davetiyesi var. Bugün düğün davetiyesi elimize ulaştığında hepimizin keyfi kaçıyor. Kimsenin altın takacak takati kalmadı. Eskiden, 'Düğünlerde altın takayım' diye sevinen insanlar, şimdi 'Takı törenine nasıl katılacağım' diye kara kara düşünüyorlar. Bir asgari ücretli genç kardeşim yemeden, içmeden, yaşamadan tam 45 ay boyunca aldığı parayı kenara koyabilsin ki evlenebilsin. Bir emekli baba, yemeden, içmeden, yaşamadan 62 ay boyunca aldığı parayı hiç dokumadan bir kenara koysun ki çocuğunu evlendirebilsin. İşte bu ekonomik tablodan dolayı Aile Yılı'nda gençlerimiz aile kuramıyorlar" ifadelerini kullandı.

'YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURALIM'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin konuştu. Babacan, "Sayın Erdoğan siz yolsuzluk ile ilgili gerekli tedbirleri almadınız. Yıllarca uyarmamıza rağmen kılınızı kıpırdatmadınız. Çözüm için yaptığımız bütün hazırlıkları reddettiniz. Şimdi de sadece muhalefet belediyelerinin üzerine giderek sözüm ona yolsuzlukla mücadele ediyorsunuz. Külahımıza anlatın, külahımıza. Başkaları yutsa da biz yutmayız; çünkü biz sizi biliyoruz. Bir samimiyet imtihanı daha sunalım, hadi gelin Meclis'te bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kuralım. Meclis'in bir denetim yetkisi var" dedi.

Meclis'in tek görevinin yasama olmadığına vurgu yapan Babacan, "Çok önemli bir denetim yetkisi vardır. Bu denetim yetkisini Meclis şu anda etkin kullanamıyor. Gelin korkmuyorsanız, belediyelerinizden eminseniz bu yolsuzluk ile ilgili iddiaları kuracağımız bu Meclis araştırma komisyonunda çalışalım. Sayıştay, TBMM adına denetim yapıyor. Sayıştay'dan uzmanları getirtelim, komisyon için çalışsın, raporlar hazırlasınlar. Ancak bu komisyon hem muhalefet hem de iktidar belediyeleri ile ilgili iddialar için çalışsın. İçişleri Bakanlığı'nın keyfine göre şu belediyeye soruşturma izni verdim, bu belediyeye vermedim gibi bir garabeti de ortadan kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.