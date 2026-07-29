Arıkan: Dar kapsamlı düzenlemeyi, yeterli görmüyoruz

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yasalar ilkesel değil, seçici biçimde işletildiğinde toplumsal güven üretemez. Bu nedenle Meclis'e getirilen her türlü çerçeve düzenlemenin, yalnızca belirli bir sürecin teknik ihtiyaçlarını karşılayan, dar kapsamlı bir metin olmasını yeterli görmüyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, geçen hafta sonu Konya'da çiftçilerle bir araya geldiklerini belirterek, yanında getirdiği buğday mazot bidonunu kürsüye koydu. Mahmut Arıkan, "Burada 5 kilo buğday var. İktidar bu buğdayın alım fiyatını 16,5 lira olarak açıkladı. Bu arada ofislere de 'Mümkün olduğu kadar buğday alımını az yapın' talimatını verdi. Hal böyle olunca özel sektörde piyasa, 12,5 liraya kadar düştü. Neticede; çiftçimiz yine tüccarın insafına bırakılmış oldu. Bu buğday; çiftçimizin emeği, alın teri, geçimi. Bir tarafta bu var, bir tarafta da çiftçinin en önemli girdi maliyetlerinden biri olan her gün zamlanan ve litresi bu hafta 80 lirayı bulan mazot var. Çiftçimiz bu bir litre mazotu alabilmek için tam 5 kilo buğday satmak zorunda. Daha gübresini, sulamasını, işçi maliyetini, elektriğini bu hesaba katmıyorum bile. Şimdi kimse çıkıp da 'Dünya değişti', 'Şartlar ağırlaştı' ve 'Maliyetler arttı' demesin. Ülkemizde değişen tek bir şey var; çiftçiye verilen değer ve iktidarın tercihi değişti" ifadelerini kullandı.

'SİYASETİN GÜNDEMİ TAHT, TAYT, CAST KAVGALARI'

Ekonomik sorunlar ve yolsuzluk dosyalarının yanı sıra ülke gündeminin farklı başlıklarla meşgul edildiğini kaydeden Arıkan, "Peki bu sorunlara çözüm bulması gerekenlerin, yani siyasetin gündeminde ne var? Taht kavgaları, tayt kavgaları, cast kavgaları var. Memleketi tiyatro sahnesine çevirdiler ama bu tiyatronun faturasını milletimiz ödüyor. Hiç kusura bakmayın; bu ülkenin gerçek gündemi valinin giydiği tayt değil, işçinin bakanlığın önünde yere vurmak zorunda kaldığı baretidir. Bu ülkenin gerçek gündemi; salonların nasıl doldurulduğu değil, pazar filesinin nasıl doldurulduğudur. Bu ülkenin gerçek gündemi; 5 kilo buğday satıp bir litre mazot alamayan çiftçidir. Bu ahbap-çavuş düzenini yıkmak zorundayız. Onlar sahne kuracak, biz 'Adil Düzen'i kuracağız. Onlar rol dağıtacak, biz hakkı sahibine teslim edeceğiz. Onlar gündemi değiştirmeye çalışacak, biz bu sömürü düzenini değiştireceğiz" diye konuştu.

'SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASINI DİLİYORUZ'

Mahmut Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve çerçeve yasaya ilişkin ise şöyle konuştu:

"Türkiye'nin onlarca yıldır ağır bedeller ödediği sürecin sona ermesine yönelik her adımı kıymetli buluyoruz. Terörün bitmesi, silahların susması, sorunların hukuk ve siyaset zemininde çözülmesi, hepimizin ortak temennisidir. Bu yönüyle yürütülen sürecin başarıya ulaşmasını diliyoruz. Aynı şekilde TBMM'nin ülkenin temel meselelerinin çözüm adresi olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak kalıcı çözümler, kapalı kapılar ardında değil; şeffaf, katılımcı ve toplumsal meşruiyeti yüksek yasama süreçleriyle üretilir. Burada temel bir hatırlatmayı yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyacı yalnızca belirli bir gruba ya da şahsa ilişkin hukuki düzenlemeler değildir. Bu ülkenin ihtiyacı, hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes için güvence altına alındığı gerçek bir hukuk devletidir. Hak, yalnızca bir kesim için talep edildiğinde eksik kalır. Yasalar, ilkesel değil de seçici biçimde işletildiğinde toplumsal güven üretemez. Bu nedenle Meclis'e getirilen her türlü çerçeve düzenlemenin yalnızca belirli bir sürecin, teknik ihtiyaçlarını karşılayan dar kapsamlı bir metin olmasını yeterli görmüyoruz. Beklentimiz, Türkiye'nin demokratikleşmesini güçlendiren, hukukun üstünlüğünü pekiştiren, temel hak ve özgürlükleri herkes için güvence altına alan, farklı toplumsal kesimlerin, birikmiş mağduriyetlerini gidermeyi hedefleyen kapsayıcı bir iradenin ortaya konulmasıdır. Bu iradenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye, yalnızca belirli bir dosyayı kapatacak düzenlemelere değil; bütün vatandaşların kendisini eşit, özgür ve güvende hissedeceği kararlı adımlara ihtiyaç duymaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı