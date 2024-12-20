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Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolar harcayacak

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Apple, Endonezya hükümetinin iPhone 16 satışını yasaklamasının ardından, bu yasağın kaldırılması için ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Teklif, Endonezya hükümeti tarafından kabul edildi.

Apple, Endonezya hükümetinin uyguladığı iPhone 16 satış yasağını yürürlükten kaldırtmak için ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti.

APPLE'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

ABD'li teknoloji devi Apple, "yüzde 40 yerli üretim" şartını karşılamaması nedeniyle Endonezya hükümeti tarafından satışı yasaklanan iPhone 16 modeli için harekete geçti. Apple, söz konusu satış yasağının kaldırılmasını sağlamak amacıyla Endonezya'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı teklif etti. Teklif, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilirken, planlanan yatırımın Batam Adası'nda bir AirTag fabrikası kurulmasını da içerdiği belirtildi. İlk etapta bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın, zamanla dünya genelindeki AirTag üretiminin yüzde 20'sini karşılayacağı ifade edildi. Serbest ticaret bölgesi olan Batam Adası'nın sunduğu vergi muafiyeti imkanları ve ithalat kolaylıkları nedeniyle Apple tarafından tercih edildiği aktarıldı.

SATIŞI YASAKLANMIŞTI

Ülkede satılan akıllı telefon ve tabletlerde "yüzde 40 yerli üretim" şartı arayan Endonezya'da hükümet, bu şartı karşılamadığı gerekçesiyle iPhone 16'nın satışını Ekim ayında yasaklamıştı. Apple'ın söz konusu yasağın kaldırılmasını sağlamak adına ülkeye 10 milyon ve 100 milyon dolarlık yatırım tekliflerinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Daha önce Google tarafından üretilen Pixel model telefonlar da aynı nedenden ötürü Endonezya hükümetinin satış yasağını maruz kalmıştı.

Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolar harcayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

Helal olsun Endonezyaya

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Haber YorumlarıFOREVER FENERBAHCE:

Türkiye’de Iphone a uygulanan vergi üreticinin satış fiyatından fazla. biz yatırım işini otomatik hallediyoruz zaten..adamların çivi çakmasına gerek yok memlekete :))

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Haber Yorumlarısemih kahya:

Türkiye'de de bu kararı uygulasaniza, ama yok elektronikten gelen vergi başka hiç bir yerden gelmiyor

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Haber Yorumlarıcezmi keskin:

Helal olsun adamlara bizdeki zengin görünümlü marka takıntısı olan özgürlükçü fakir kesim anlamaz ama inşallah bizde de olur

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

AKP de kendi vatandaşından alsın

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