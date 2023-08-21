Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e iade-i ziyarette bulundu. Vali Şahin'e yeni görevinde başarı dileyen Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliğiyle Antalya'mız için el ele vererek güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e iade-i ziyarette bulundu. Başkan Muhittin Böcek ve bürokratları tarafından karşılanan Vali Şahin, Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzaladı.

Vali Şahin'i makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Ziyaretiniz için Antalyalılar, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz işbirliği ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Antalya'mız için güzel hizmetler üretmeyi sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

"Antalya halkına teşekkür"

Vali Hulusi Şahin de Antalya'ya güzel hizmetler kazandırmak için çalışacağını belirterek, "Antalya turizmin göz bebeği bir şehir. Ne hizmet edilse onu fazlasıyla milletine iade edecek potansiyeli olan bir şehir. Tüm gücümüzle Antalya'ya hizmet edelim ki Antalya da bunun karşılığını fazlasıyla versin" diye konuştu.

Vali Şahin Antalya'ya gelmeden önce görev yaptığı deprem bölgesi Malatya'ya Antalya halkının birçok yardımı bulunduğunu hatırlatarak, depremzedeleri aylarca otellerde, yurtlarda ve misafirhanelerde ağırlayan Antalyalılara teşekkür etti. - ANTALYA