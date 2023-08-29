Antalya Valisi Hulusi Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında Türk milletinin tarihinden aldığı ilhamla, atalarından aldığı güç ve ferasetle devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyetine, milli egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "30 Ağustos Zaferi; milletimizin, özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihe kazınmıştır" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletin, şanlı orduyla ile birlikte 30 Ağustos 1922'de emsalsiz bir kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Cumhuriyetin müjdecisi, bağımsızlığın nişanı ve aziz Türk milletinin hürriyet destanı olan 30 Ağustos Zaferini her yıl milletçe kenetlenerek büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarının altını çizen Vali Şahin," Şanlı zaferimizin 101. yılı kutlu olsun.

30 Ağustos'u bayram kılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi ile milletimiz, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere tarihi bir ders vermiş; hiçbir şekilde hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. 30 Ağustos Zaferi; milletimizin, özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihe kazınmıştır. Bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Türk milleti tarihinden aldığı ilhamla, atalarından aldığı güç ve feraset ile devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyetine ve milli egemenliğine sahip çıkmaya devam edecektir. Tarih var olduğu sürece Türk'ün millet egemenliğine hiçbir kuvvet engel olamayacaktır"dedi..

Vali Şahin mesajında şunları kaydetti: " Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 101. yılında yüce milletimizin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Bize bu zaferi ve istiklalimizi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum". - ANTALYA