Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Verecek

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Antalya'da yaşayan ve üniversitelerde aktif öğrenci kaydı bulunan ihtiyaç sahibi yükseköğretim öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında aylık bin lira eğitim desteği vereceğini kararlaştırdı. Ayrıca Antalya Stadı'nın adı Atatürk Antalya Stadyumu olarak değiştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Devam Toplantısı'nda Antalya'da yaşayan ve yurt içinde bulunan üniversitelerde aktif öğrenci kaydı bulunan, yapılacak sosyal incelemede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yükseköğretim öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği verilmesi karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca Antalya Stadı'nın adının Atatürk Antalya Stadyumu olarak değiştirilmesine yönelik Başkan Muhittin Böcek'in önerisi, Antalya Stadyumu, 10 Bin Kişilik Spor Salonu, okçuluk, tenis sahaları ve Millet Bahçesi'ni kapsayan alanın tamamının Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi şeklinde oy birliğiyle kabul edildi.

Eylül ayı devam toplantısında 39 gündem maddesini görüşmek üzere Başkan Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir karara oy birliğiyle imza attı. Antalya Stadyumu'nun adının Atatürk Antalya Stadı olarak değiştirilmesini tavsiye eden Bakan Muhittin Böcek imzası ile meclise sunulan önerge görüşüldü. Meclisteki grupların önerisiyle gündem maddesinin kapsamı genişletilerek, Antalya Stadyumu, 10 bin kişilik Spor Salonu'nu, okçuluk, tenis sahaları, Millet Bahçesi'ni de içinde barındıran alanın tamamının adının Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi şeklinde oy birliğiyle kabul edildi.

"Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir karar aldık" diyerek karara oy birliğiyle destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Göreve eliğimizde hemen stadın karşısında AKM adı altında Antalya Kültür Merkezi yazıyordu. Burası için Atatürk Kültür Merkezi önerisini yapan da benim. Benim fikrime oy birliğiyle destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhittin Böcek olarak önerge verdim biliyorsunuz. Gündeme alan önerge veren birisi olarak duyarlılığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu alana isim verme yetkisi bizde değil, ilgili bakanlıkta. Biz öneri sunuyoruz. Bu öneri Büyükşehir Belediye Meclisine yakışır şekilde Atatürk Spor Kompleksi olarak oy birliğiyle kabul edildi. Antalya'mız için hayırlı olsun."

Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ayrıca ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine eğitim desteği verilmesi de görüşüldü. Antalya'da yaşayan ve yurtiçinde bulunan üniversitelerde aktif öğrenci kaydı bulunan, yapılacak sosyal incelemede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yükseköğretim öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği verilmesi karara bağlandı. - ANTALYA