Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü binasının bakım onarımını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının bakım onarımını tamamlayarak EGO Genel Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı. Binanın cephesi özel sistemlerle aydınlatıldı ve tadilat işlemleri 88 milyon lira maliyetle tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü olarak hizmet verecek olan, eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının bakım onarımını tamamlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin Ulus'ta başlattığı kapsamlı dönüşüm çalışmaları kapsamında, EGO Genel Müdürlüğü olarak hizmet verecek olan eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binasının tadilattan sonra binanın cephesi özel sistemlerle aydınlatıldı.

Yaklaşık 1 yıl süren tadilat ve özgün yapısına uygun olarak hazırlanan aydınlatma işlemler 88 milyon lira maliyetle tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ulus Tarihi Sit Alanı'nı hak ettiği değere kavuşturmak için özgün ve kimlikli yapıların korunarak yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Ödemiş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulus Tarihi Kentsel Sit Alanı içeresinde bulunan arkeolojik, tarihi, kültürel mirasa yönelik sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle 1960'lı yıllara dönemlenen yapılardan tanımlayacağımız Ulus Çarşısı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü eski binası ve Anafartalar Çarşısı'nın özgün dokusuna sadık kalarak sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yenilenen binalara aynı zamanda işlev kazandırdıklarını aktaran Ödemiş, burada 600'e yakın personel istihdamıyla Ulus'taki ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Ödemiş, "Burası kurtuluşumuza ve kuruluşumuza ev sahipliği yapmış bir mekan, Cumhuriyetimiz burada kuruldu. 100 yıl önce umut olan bu alanın Başkent oluşumuzun da 100. yılında tekrar geleceğin umut ve ışığı olmasını sağlamaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.