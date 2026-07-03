Haberler

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya: "Çarşıdaki sessizlik hepimizi düşündürmeli"

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Kaya: 'Çarşıdaki sessizlik hepimizi düşündürmeli'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, esnafın azalan müşteri yoğunluğu, artan kira ve işletme maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, yerel ekonominin güçlendirilmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, esnafın en büyük sorunlarının azalan müşteri yoğunluğu, artan iş yeri kiraları ve yükselen işletme maliyetleri olduğunu belirterek, yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnafın talep ve önerilerini dinleyen Kaya, çarşıdaki hareketliliğin geçmiş yıllara göre azaldığını söyledi. Kaya, "Esnafımız yalnızca kendi işletmesini ayakta tutmanın mücadelesini vermiyor. Aynı zamanda ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Görüştüğümüz birçok işletme sahibi, müşteri sayısındaki düşüş ve artan kira giderleri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ediyor. Çarşıdaki sessizlik hepimizi düşündürmeli" dedi.

Artan elektrik, su, personel ve diğer işletme giderlerinin de esnaf üzerindeki yükü artırdığını belirten Kaya, küçük işletmelerin desteklenmesinin şehir ekonomisinin canlı tutulması açısından önemli olduğunu söyledi. Kaya, "Kırşehir'in ekonomik hayatının temel taşlarından biri esnafımızdır. Esnafın ayakta kalması, şehrin sosyal ve ekonomik yapısının korunması anlamına gelir. Bu nedenle hem yerel hem de merkezi düzeyde esnafı rahatlatacak çözümler geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği işletmelerde vatandaşların da görüşlerini dinleyen Kaya, Anahtar Parti olarak sahada olmaya ve toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi

İfadesi ortaya çıktı! Aylık geliri sorulunca bu yanıtı verdi
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Ülke felaketi yaşıyor: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok