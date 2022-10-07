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Amasya haberleri! Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı

Politika Haberleri

Amasya haberleri! Amasya'da cami çıkışı yuhalanan Ahmet Davutoğlu sokakta vatandaşla tartıştı

Amasya haberi... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da cami çıkışı bir grup vatandaş tarafından yuhalandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da cami çıkışı bir grup vatandaş tarafından yuhalandı. O tepkilere karşı sessiz kalan Davutoğlu, karşılaştığı bir vatandaşın "Halk Erdoğan'ın yanında" sözüne tepki göstererek vatandaşla tartıştı.

Ahmet Davutoğlu, Sultan II. Bayezid Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar Davutoğlu'nu yuhaladı. Yükselen tepkiler sonrası partililerle vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı. Eşi Sare Davutoğlu'nun da katıldığı esnaf gezisi esnasında karşılaştığı bir vatandaşın "Erdoğan çıktı tek başına. Millet arkasında durdu. Halk Erdoğan'ın yanında" sözlerine cevap veren Davutoğlu, "Tek başına değil. Doğu Perinçek yanında, Bahçeli yanında, Apo yanında. Bırak Allah'ını seversen. Halk bizim yanımızda" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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