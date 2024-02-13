Almanya İçişleri Bakanı Faeser, aşırı sağcı eğilimlere karşı önlem paketi açıkladı

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, ülkede giderek güçlenen aşırı sağcı, ırkçı ve ayrımcı eğilimlere karşı 13 maddeden oluşan önlem paketi açıkladı.

Almanya'da haftalardır aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve ırkçılık aleyhine gösteriler devam ederken, Almanya İçişleri Bakanı Faeser, ülkede giderek güçlenen aşırı sağcı, ırkçı ve ayrımcı eğilimlere karşı 13 maddeden oluşan önlem paketi açıkladı. Faeser, federal hükümette dış manipülasyon ve nüfuz kampanyaları için bir "erken tespit birimi" kurmak istediklerini duyurarak, Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Polis Ofisi'nden Holger Münch ile birlikte başkent Berlin'de "Aşırı sağcılıkla kararlı bir şekilde mücadele edin - gerçek demokrasisinin araçlarını kullanın" başlıklı 13 maddeden oluşan tedbir paketini açıkladı.

Aşırı sağcıların, devletin istikrarına ve hareket etme kabiliyetine olan güveni baltalamak istediğini ve aşırı sağcı ağları yok etmek istediklerinin altını çizen Faeser, "Bu tür koordineli etki kampanyaları, siyasi tartışmayı manipüle etmeye ve demokrasiyi zayıflatmaya çalışıyor. Yeni, erken tespit biriminin bu tür kampanyaları önceden tespit etmesi amaçlanıyor. Demokrasimizi korumak için hukukun üstünlüğünün tüm araçlarını kullanmak istiyoruz. Aşırı sağcı ağları dağıtmak, onları gelirlerinden mahrum etmek ve silahlarına el koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Faeser, Federal Anayasa Mahkemesi'nin demokrasi düşmanlarının etkisinden daha iyi korunabilmesi için Temel Kanun'da değişiklik yapılması çağrısında da bulundu. Halihazırda kabul edilmiş olan disiplin kanunu reformuna değinen Faeser, reformun anayasa düşmanlarının federal kamu hizmetinden uzaklaştırılmasını kolaylaştıracağını belirtti. Ayrıca sağcı ağların para kaynaklarına ilişkin araştırmaların kolaylaşması gerektiğini vurgulayan Bakan, tedbir kataloğuyla birlikte silah kanunu reformunda da ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.

"Aşırı sağcı ağların mali kaynakları kurutulacak"

Açıklanan önlem paketinde, ülkede demokrasinin dayanıklılığı güçlendirilecek ve saldırı altındaki demokratlar desteklenecek, aşırı sağla mücadeleye bütünsel yaklaşım getirilerek, aşırı sağcı ağların mali kaynakları kurutulacak, bu grupların ülkeye giriş ve çıkışları, diğer ülkelerdeki aşırılarla ilişkileri mümkün olduğunca daha sıkı denetlenecek, internet faaliyetleri gözlem altında tutulacak ve dijital platformdaki suçlara zamanında müdahale edilecek, aşırı sağcıların devlete olan güveni sarsmak için otokratik yabancı aktörlerle birlikte, yapay zeka tabanlı sahte hesaplarla manipülaif bilgiler üretip yaymaları engelleneceği ifadeleri yer aldı.

Silah yasaları sıkılaştırılacak

Pakette ayrıca, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan disiplin yasasıyla birlikte artık anayasa düşmanları kamu hizmetinden uzaklaştırılacağı, silah yasalarının sıkılaştırılacağı, aşırılık yanlılarının silahlanması önleneceği, aşırıcılığa karşı demokrasinin güçlendirilmesi için sivil toplum örgütlerine kalıcı ve güvenilir destek verileceği ve antisemitizmle mücadelenin daha karalı bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

Yeni paket, Faeser'in Mart 2022'de sunduğu "Aşırı Sağcılığa Karşı Eylem Planı"na dayanıyor. Silah yasalarını sıkılaştırma planları gibi tedbirlerin bazıları önceki raporda da yer alıyordu.

Yabancıların sınır dışı edilmesi planı

Aşırı ırkçı söylemleriyle tanınan ve oyları giderek artan AfD Partisi'nin bazı üyelerinin, geçtiğimiz yıl kasım ayında Potsdam'ın kuzeyindeki lüks bir otelde düzenlenen ve ülkede yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin planlandığı gizli bir toplantıya katıldığı ortaya çıkmıştı. Gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından aşırı ırkçı politikaları ve anayasaya aykırı tutumları nedeniyle AfD'nin kapatılması tartışma konusu olmuştu. Başta başkent Berlin olmak üzere birçok kentte on binlerce kişi, AfD aleyhine gösteriler düzenlenmişti. - BERLİN