Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatı son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'ye silah ihracatı, 726 milyon euroluk satış ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'nın, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2023 ve 2024 yıllarında rekor seviyede gerçekleşen silah ihracatı bu yıl geriledi. Alman Federal Meclisindeki muhalefet partilerinden Sol Parti Milletvekili Ulrich Thoden'in soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, Alman hükümetinin 1 Ocak ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında 8,40 milyar euro tutarında silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, Almanya 2023 yılında 12,5 milyar euro, 2024 yılında 13,33 milyar euro tutarında silah ihracatı yaparak rekor kırdı. Ancak Almanya'nın bu yılki silah ihracatı Ukrayna'ya yapılan satışların düşmesiyle geriledi. Almanya'nın Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya geçen yılkı silah ihracatı 8,15 milyar euroyken, bu yıl 1,14 milyar euroya düştü.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılki 8,40 milyar euroluk toplam silah ihracatına ilişkin izinlerin 5,39 milyar euroluk kısmı 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve başlayan Friedrich Merz başbakanlığındaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti tarafından verildi. Friedrich Merz başbakanlığındaki Alman hükümeti bu yıl 1,31 milyar euro ile en fazla silah ve askeri malzeme ihracatını Norveç'e gerçekleştirdi. Merz hükümeti 8 aylık görev süresinde Türkiye'ye yönelik 726 milyon euroluk silah ihracat iznine onay verdi. Bu miktar 1999 yılından bu yana Almanya'dan Türkiye'ye yönelik en yüksek miktardaki silah ihracat tutarı oldu.

Eurofighter vurgusu

Türkiye'ye yönelik silah ihracatındaki artışa ilişkin Alman medyasında çıkan haberlerde, bir önceki Olaf Scholz hükümetinin "Türkiye NATO üyesidir ve bu nedenle somut teslimatlar gerçekleşeceği yönünde kararlar alıyoruz" açıklamasıyla başlayan döneme dikkat çekildi. Haberde ayrıca Friedrich Merz hükümetinin temmuz ayında Eurofighter savaş uçaklarının ihracatına yeşil ışık yakmasıyla başlayan yeni sürece de vurgu yapıldı.

Almanya 2024 yılının tamamında Türkiye'ye 230 milyon euro değerinde silah ihracatı gerçekleştirmişti. - BERLİN