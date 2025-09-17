Almanya'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, " Gazze'deki durumun bu kadar sarsıcı olmasının bir başka nedeni de oradaki kıtlığın insan yapımı olmasıdır" dedi.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, meclisteki bütçe görüşmelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gündeme taşıdı. Alabali-Radovan, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, "Dünyada hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli" ifadelerini kullandı.

"Yardım malzemelerini çitin diğer tarafında görebiliyorlar"

Gazze'deki açlığa ve insani yardımların ulaştırılamamasına dikkat çeken Alabali-Radovan, "Gazze'deki durumun bu kadar sarsıcı olmasının bir başka nedeni de oradaki kıtlığın insan yapımı olmasıdır. Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor, oysa yardım malzemelerini çitin diğer tarafında görebiliyorlar" dedi.

Alabali-Radovan, İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik kara saldırısını da eleştirerek, "Gazze'ye saldırı yanlış bir yoldur. İsrail hükümeti son işgali durdurmalı ve Gazze Şeridi'ne kalıcı olarak yeterli uluslararası yardımın ulaşmasını sağlamalıdır. Acil bir ateşkes gerekiyor. Bölgeye yaptığım seyahatte bunu bizzat gördüm. Durum her geçen gün daha da vahim hale geliyor. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve dolayısıyla tüm bölge bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Filistin bölgelerindeki devlet yapıları tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu önlenmelidir. Bunun etkileri, sadece Filistin bölgelerindeki insanlar için değil, tüm bölge için hayal edilemez boyutlarda olacaktır" dedi.

Alabali-Radovan, İsrail'in yeni saldırı adımının iki devletli çözüm hedefini yok edeceğine dikkat çekerek, "Bölgede barış için tek umut verici çözüm ortadan kalkacaktır. Bu nedenle uluslararası toplum acilen ve derhal bu konuda harekete geçmelidir. Tamamen çöküşe izin verilmemelidir "dedi. - BERLİN