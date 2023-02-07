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Almanya Başbakanı Scholz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Politika Haberleri

Almanya Başbakanı Scholz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremler sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle en içten taziyelerini ilettiği aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise başta Almanya olmak üzere uluslararası destekten dolayı Scholz'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Schozl'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşanan felaketle başa çıkmak için daha fazla destek sözü verdiği aktarıldı. - BERLİN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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